Sahiplenmedikleri terörist yok: HDP öldürülen PKK'lı Hüseyin Arasan için 'Kürt yurt sever' ifadesini kullandı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de ortak olduğu Yedili Masa'nın seçimlerdeki hezimeti sonrası çatlak büyümeye başladı. Cezaevinden yaptığı propagandalar işe yaramayınca aktif politikayı bıraktığını açıklayan HDP'li Selahattin Demirtaş'tan sonra Pervin Buldan ve Mithat Sancar da genel başkanlık için aday olmayacaklarını açıkladı.