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Sahiplenmedikleri terörist yok: HDP öldürülen PKK'lı Hüseyin Arasan için 'Kürt yurt sever' ifadesini kullandı

Terör örgütü PKK’nın üst düzey isimlerinden Hüseyin Arasan, Irak’ın Süleymaniye kentinde Milli İstihbarat Teşkilatı’nın özel operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Teröristin ölümü HDP’yi yasa boğdu. PKK’nın siyasi kolu HDP, operasyonu kınadığına dair yaptığı açıklamada Arasan’ı ‘Kürt yurt sever’ olarak tanımladı.

16:00 . 10/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
HDP MİT operasyonu ile öldürülen teröristi 'Kürt yurt sever' olarak ilan etti

HDP MİT operasyonu ile öldürülen teröristi 'Kürt yurt sever' olarak ilan etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), büyük bir operasyona daha imza attı. MİT, Irak’ın Süleymaniye kentinde yürüttüğü çalışmalar sonucu PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Hüseyin Arasan’a yönelik düzenlediği özel operasyonu başarıyla tamamladı.



HDP Genel Merkezi'nde yas var


Etkisiz hale getirilen terörist Arasan’ın ölümü HDP’yi yasa boğdu. Teröristlere yönelik başarıyla sonuçlanan operasyonların hemen ardından HDP’den gelen tepki açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.



Teröriste 'Kürt yurt sever' dediler


PKK’nın siyasi kolu HDP’nin Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, söz konusu operasyonu kınanırken terörist Arasan hakkında ‘Kürt yurt sever’ ifadeleri kullanıldı.


Öte yandan PKK basını Mezopotamya Ajansı gibi medya organları da terörist Arasan’ın ölümünü ‘şehadet’ olarak nitelendirdi.


#PKK
#HDP
#Hüseyin Arasan
#Genel Merkez
#Irak
#Süleymaniye
#Terör Örgütü
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