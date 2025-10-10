Yeni Şafak
Sahte alkol raporu operasyonu: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

10:5910/10/2025, Cuma
DHA
Denizli.
Denizli.

Denizli'de ehliyetlerini geri almak için sahte alkol raporu alan ve bu sürece aracılık eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi, diğerleri polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimlerinde yasal sınırın üzerinde alkol promili tespit edilip, ehliyetleri belirli süreyle iptal edilen ve haklarında adli işlem yapılan bazı kişilerin para karşılığında aynı gün hastanede kan testiyle sahte alkol raporu alıp, başvurdukları mahkemeden ehliyetlerini geri aldıklarını belirledi.

42 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan KOM ekipleri, sahte alkol raporu veren ve aracılık eden biri kamu çalışanı olmak üzere çok sayıda kişiyi tespit etti. Ekipler, dün şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon kapsamında bir kamu çalışanı olmak üzere aracılık eden ve sahte rapor aldığı belirlenen toplam 42 şüpheli yakalandı.

EHLİYETLER TEKRAR İPTAL EDİLECEK

42 şüpheliden 29'u polisteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 13 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Diğer yandan operasyon kapsamında 100'ün üzerinde sürücünün bu yöntemle ehliyetini geri aldığı ancak ehliyetlerin yeniden iptal edileceği öğrenildi.



