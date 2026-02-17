Sahte diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan açılan davada dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 No’lu salonda görüldü. Mahkeme hakimi izleyicileri, İmamoğlu salona getirilirken görüntü alınmaması yönünde uyardı. Savunmanın ardından mahkeme heyeti, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi'ne açtığı davanın reddine ilişkin kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmetti. Duruşma 6 Temmuz’a erteledi. İmamoğlu için 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.