Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Sahte e-imza çetesi davasında sanık sayısı 322'ye yükseldi

Sahte e-imza çetesi davasında sanık sayısı 322'ye yükseldi

Oğuzhan Ürüşan
04:0017/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ziya Kadiroğlu
Ziya Kadiroğlu

Sahte e-imza çetesine yönelik davada sanık sayısı 322’ye çıktı.

Kamu kurumlarındaki yöneticilere ait elektronik imzaların taklit edilerek sahte belge düzenlendiği iddiasıyla açılan davada, 29’u tutuklu sanığın yargılanması sürüyor. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada, aynı suçlamalarla hazırlanan ve 123 kişiyi kapsayan yeni iddianamenin mevcut dosyayla birleştirilmesine karar verildi. Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen “Hoca” lakaplı Ziya Kadiroğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı sanıklar duruşmaya katıldı. Sanık beyanlarında, usulsüz diploma vaadi, kimlik bilgilerinin rıza dışı kullanılması ve bağış adı altında para talep edilmesi iddiaları gündeme geldi. Bazı sanıklar suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı tutukluluk hallerinin devamını isterken, mahkeme bu yönde karar vererek duruşmayı 10 Nisan’a erteledi.



#Sahte imza
#dolandırıcılık
#Sanık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (16 Ocak 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları