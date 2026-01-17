Sahte e-imza çetesi davasında sanık sayısı 322'ye yükseldi

Kamu kurumlarındaki yöneticilere ait elektronik imzaların taklit edilerek sahte belge düzenlendiği iddiasıyla açılan davada, 29’u tutuklu sanığın yargılanması sürüyor. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada, aynı suçlamalarla hazırlanan ve 123 kişiyi kapsayan yeni iddianamenin mevcut dosyayla birleştirilmesine karar verildi. Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen “Hoca” lakaplı Ziya Kadiroğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı sanıklar duruşmaya katıldı. Sanık beyanlarında, usulsüz diploma vaadi, kimlik bilgilerinin rıza dışı kullanılması ve bağış adı altında para talep edilmesi iddiaları gündeme geldi. Bazı sanıklar suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı tutukluluk hallerinin devamını isterken, mahkeme bu yönde karar vererek duruşmayı 10 Nisan’a erteledi.