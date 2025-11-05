Şaibe davasında AYM beklenecek

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, 15 ara karar ile alt başlıkları oluşturdu. Mahkeme, eksiklerin giderilmesine, sonraki celse için mağdur eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiye ile duruşmadan haberdar edilmesine, müşteki eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) 'ihlal' başvurunun süresinin dolmasının beklenmesine karar verdi. Duruşma 13 Ocak 2026'ya ertelendi. İddianamede Kılıçdaroğlu “mağdur”, Savaş “müşteki” diye yeralmakda.