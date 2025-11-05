Yeni Şafak
Şaibe davasında AYM beklenecek

Oğuzhan Ürüşan
04:005/11/2025, الأربعاء
G: 5/11/2025, الأربعاء
Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 sanığın yargılandığı ceza davası ertelendi.

Dün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, avukatlar hazır bulundu. Mahkeme, iddianamenin özetinin okunmasının ardından avukatları dinledi.

KILIÇDAROĞLU'NA DAVETİYE

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, 15 ara karar ile alt başlıkları oluşturdu. Mahkeme, eksiklerin giderilmesine, sonraki celse için mağdur eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiye ile duruşmadan haberdar edilmesine, müşteki eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) 'ihlal' başvurunun süresinin dolmasının beklenmesine karar verdi. Duruşma 13 Ocak 2026'ya ertelendi. İddianamede Kılıçdaroğlu “mağdur”, Savaş “müşteki” diye yeralmakda.



