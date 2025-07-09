Şaibede çember daralıyor

CHP’nin İstanbul il kongresinde “seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği” iddiasıyla başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüpheliyi ifadeye çağırdı.





DELEGELERE PARA VE MAKAM TEKLİFİ

Soruşturmanın odağında, il başkanlığı seçimine menfaat karşılığı müdahale edildiği, bazı delegelere para ya da makam teklif edildiği yönündeki iddialar yer alırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 şüphelinin ifadelerinin alınmasına yönelik İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat gönderdi.





İŞTE O 10 ŞÜPHELİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir, CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Melda Tanişman Tutan, CHP Ümraniye teşkilatı yönetici Tülay Yavuz, İstanbul İl Delegesi Aydın Karaaslan, İBB iştiraki BELTUR Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ozan Işık, CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri ve Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi il delegesi Hayati Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verecek.





İSTANBUL’U 32 OY FARKLA KAZANDI

İl kongresinin olası iptali, şaibe iddialarıyla yargıya taşınan 38’inci Olağan Kurultayı sakatlayacağından büyük önem arz ediyor. 8 Ekim 2023'te Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan seçimi Özgür Çelik 342 oyla kazanırken, rakibi Cemal Canpolat ise 310 oyda kalmıştı. CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği Çelik’in oturmasıyla, büyük kurultay da garantiye alınmış oldu.





KURULTAYA İSTANBUL’DAN 196 DELEGE

Para karşılığı delegelere oy kullandırıldığı iddia edilen 4-5 Kasım 2023’teki kurultayda, Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturmasında, İstanbul delegeleri belirleyici oldu. Birinci turda Özel 682, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy almış, ikinci tur oylamada 536 oy alan Kılıçdaroğlu karşısında 812 oyla Özel seçimi kazanmıştı. İstanbul’dan oy kullanan 196 delegenin 185’i, 38’inci Olağan Kurultay’da Özel’i destekledi.Özel’in Genel Başkan seçildiği kurultayın ardından para karşılığı oy kullandırıldığı iddiaları gündemden düşmedi. Açılan soruşturmada partililerin verdiği ifadelerle şaibe iddiaları daha da güçlendi.





İFADE ŞOV!

Şaibenin odağındaki isimlerden birisi olan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. Çelik'in ifadeye gidişi sırasında seferber edilen partililer slogan attı. Çelik, binaya girişi sırasında uzun uzun partililerle tokalaştı.





Vaatler havada uçuştu

Aydın Karaaslan ve Melda Tanişman Tutan, kurultayda organize hareket eden gruplar içinde adı geçen isimlerden. Tülay Yavuz’un ise kurultay sürecinde oy tercihini değiştirmesi için kendisine vaatlerde bulunulduğu, bazı tanık ifadelerinde yer aldı. Kongre sürecinde İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı olan Özgen Nama’nın adı, kongreye dolaylı müdahale ettiği iddiasıyla dosyaya girdi. Ozan Işık’ın ise kurultayda yönlendirme yaptığı yönünde iddialar var.





Delege başına 150 bin TL az 250 bin olsun

İfadeye çağırılan eski Beykoz meclis üyesi Fahrettin Çırak ve Beykoz CHP meclis üyesi Uğur Gökdemir’in, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı seçim sürecine ilişkin “oy pazarlığı” yaptığı ortaya çıkmıştı. CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak’ın, delege başına 150 bin TL teklif ederek Özgür Çelik için oy istediği kayıtta bu teklifin “yetersiz” bulunduğu ve rakamın 250 bin TL’ye çıkarılması isteniyordu. Görüşmede taraflar “oy kullanma süreci”, “mühürlü pusula”, “videolu kayıt” gibi detaylar üzerinde pazarlık yapıyordu.





Oy karşılığı Kiptaş’tan 2 daire iddiası

KİPTAŞ’tan 2 daire verildiği iddia edilen Niyazi Güneri de ifadeye çağırılanlar arasında. İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin çarpıcı bir ifade veren İstanbul İl Delegesi M.A. şunları söylemişti: “Kılıçdaroğlu’na destek vererek Niyazi Güneri’yi Pendik İlçe Başkanı seçtirdiğimiz için il kongresinde de Cemal Canpolat’ı desteklememiz gerekirdi. Ancak kendisi ısrarla tarafını değiştirerek yenilikten yana olduğunu söyledi. Güneri, Pendik’te bulunan 25 il delegesinden 5'ini Özgür Çelik’e oy vermeye ikna etti. Çelik kazanınca, kurultay delegesi olarak Niyazi Bey ve yanındaki 5 kişi yazıldı. Niyazi Bey’in il kongresi ve kurultay sürecinde KİPTAŞ’tan 2 ev aldığını öğrendik.”



