Şaibenin ses kaydı: 150 az Fahrettin abi 250 yapalım

CHP’deki rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden düzenlenen ihalelerle milyonlarca lira yolsuzluk yaptığı iddiaları gündemdeki tazeliğini korurken, bu kez de CHP’deki kurultayda dağıtılan paralara ilişkin ses kaydı ifşa oldu. CHP kongrelerinde daha önce oy karşılığı delegelere para verildiği iddiası gündeme gelmiş, CHP yöneticileri bunu reddetmişti. Ancak gelinen noktada ortaya çıkan kayıt, adeta rüşvetin belgesi niteliğinde.

Veli Gümüş





MİLYONLARCA LİRA DAĞITILDI

Daha önce CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı, delegelerin para karşılığı satın alındığı iddialarıyla şaibeli hale gelirken, CHP İstanbul İl Kongresi’nde de benzer olayların yaşandığı belirlendi. 4 Kasım 2023’teki kurultaydan yaklaşık 1 ay önce 8 Ekim 2023’te Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde, İmamoğlu’nun adayı Özgür Çelik’in il başkanı yapılması için milyonlarca lira dağıtıldığı belirlendi.

Uğur Gökdemir





PAZARLIK SES KAYDINDA

Yeni Şafak’ın edindiği ulaştığı kayıtta, şu anda tutuklu olan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçim sürecine ilişkin “oy pazarlığı” yapıyor. CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak’ın, delege başına 150 bin TL teklif ederek Özgür Çelik için oy istediği kayıtta bu teklifin “yetersiz” bulunduğu ve rakamın 250 bin TL’ye çıkarılması konuşuluyor. Görüşmede tarafların, “oy kullanma süreci”, “mühürlü pusula”, “videolu kayıt” gibi detaylar üzerinde pazarlık yaptığı da görülüyor.





SİVASLI ALEVİ AMA KAFATASÇI DEĞİL

Ses kaydında geçen bazı ifadeler de dikkat çekici. Çırak, aday olan mevcut başkan Özgür Çelik için "Sivaslı, Alevi ama kafatasçı bir çocuk değildir. Efendi, çalışkan bir çocuktur” şeklindeki skandal ifadelerle oy istedi. Kayıtta Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir, Özgür Çelik'in il başkanlığına aday olması karşılığında kendilerine teklif edilen 150 bin TL’yi reddediyor. 250 bin TL istenilmesine karşı Fahrettin Çırak ise “Ben Özgür’le konuşacağım zaten. Gerekeni yaptım” ifadesiyle etkisini ortaya koyuyor.

Fahrettin Çırak





SEÇİM GÜNÜNE BIRAKMAYIN

Parayı alacak olan Gümüş ve Gökdemir, seçim gününe bırakılmadan para pazarlığının sonuçlanması gerektiğini ifade ediyor. Kayıtta “pusulanın mühürlü ve yırtık şekilde” hazırlanacağı gibi konuşmalar da geçiyor. Söz konusu şahıslar, para peşin alınırsa pusulanın görüntülerini kanıt olarak getirebileceklerinin altını çiziyor. Özellikle “2 kişiye 750 bin lira çok”, “500 bin liraya olur mu?”, “Ben seni çok sevdim, yoksa 1 milyon versen yapmazdım” gibi ifadeler, pazarlığın ne kadar ileri boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor.





Ses kaydı yolsuzluk dosyasında

8 Ekim 2023'te Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan seçimi Özgür Çelik 342 oyla kazanmıştı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı. İmamoğlu'nun desteklediği Çelik, “değişimcilerin adayı”, Cemal Canpolat ise “Genel Merkez çizgisindekilerin adayı” olarak değerlendiriliyordu. Söz konusu ses kaydı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Mart 2025’te başlatılan seçim yolsuzluğu dosyasına da girdi.





Delegeleri işe aldınız!

İstanbul Kongresi’nde il başkanlığı için yarışan Cemal Canpolat, delegelerin oy karşılığı belediyelerde işe alındığını söylemiş, “CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum” demişti. Canpolat ayrıca “4 gün önce Genel Başkan için gözyaşı dökenlerin, bakan olmak için kapıda bekleyenlerin 'değişim' diye ortaya çıkmasını kabul edemez bu parti” diye tepkisini dile getirmişti.





185 İstanbul delegesi Özel’i seçti

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul İl Başkanı Adayı Özgür Çelik’in kazanmasıyla, büyük kurultay da garantiye alındı. Çünkü sayı olarak İstanbul delegeleri kurultayda büyük ölçüde belirleyici oluyor. Beklendiği gibi de oldu. İstanbul’daki 196 delegenin 185’i, 38’inci Olağan Kurultay’da Özgür Özel’i destekledi.



