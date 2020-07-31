Sakarya'da bir kişi tilkiyi vurmak isterken kazara dayısını öldürdü

Sakarya'daki olay, gece saatlerinde, Akyazı ilçesi Kömyatak Yaylası’nda meydana geldi.
İddiaya göre, C.Ü. (41), evinin yakınlarında gördüğü tilkiyi vurmak için eline tüfeğini aldı. Kazara tetiğe dokunan C. Ü. yanında bulunan dayısı Hasan Aksoy’u vurdu.
Ambulans şoförü olan C.Ü., kanlar içinde kalan dayısına ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil'e haber verdi.
Gelen sağlık ekibi, Hasan Aksoy’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Aksoy’un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. C. Ü. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.