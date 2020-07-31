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Sakarya haber: Tilkiyi vurmak isterken kazara dayısını öldürdü

Sakarya'da bir kişi tilkiyi vurmak isterken kazara dayısını öldürdü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, C. Ü. yaylada evinin yakınlarında gördüğü tilkiye tüfekle ateş etmek isterken kazara dayısı Hasan Aksoy’u (43) vurdu. Hasan Aksoy yaşamını yitirirken, C. Ü. gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Sakarya'daki olay, gece saatlerinde, Akyazı ilçesi Kömyatak Yaylası’nda meydana geldi.

İddiaya göre, C.Ü. (41), evinin yakınlarında gördüğü tilkiyi vurmak için eline tüfeğini aldı. Kazara tetiğe dokunan C. Ü. yanında bulunan dayısı Hasan Aksoy’u vurdu.

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Ambulans şoförü olan C.Ü., kanlar içinde kalan dayısına ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil'e haber verdi.

Gelen sağlık ekibi, Hasan Aksoy’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Aksoy’un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. C. Ü. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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