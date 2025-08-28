Yeni Şafak
Sakarya Üniversitesi'ne rekor ilgi: Kontenjanlar tamamen doldu

28/08/2025, Perşembe
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre Sakarya Üniversitesi, yüksek doluluk oranlarıyla dikkat çekerek Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri oldu. Üniversitenin birçok fakültesindeki programlar yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, toplam kontenjanların tamamı doldu.

SAÜ Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri oldu.


Öğrencilerin ilk tercihi oldu

Sakarya Üniversitesi bünyesinde bulunun Mühendislik, Bilgisayar ve Bilişim, Hukuk, Tıp, Fen, Diş Hekimliği, İnsan ve Toplum, İlahiyat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İletişim, Sağlık Bilimleri, Eğitim, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinin tüm bölümleri, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Rekabetin yüksek olduğu alanlarda dahi elde edilen bu başarı, Sakarya Üniversitesi’nin eğitim kalitesine ve akademik gücüne duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu.


Yeni açılan bölümlere de yoğun ilgi

Bu yıl ilk kez öğrenci alan Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümü ile geçtiğimiz yıl açılan Veri Bilimi ve Analitiği Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Mühendisliği gibi bölümlerde de yüksek yerleşme oranlarının yakalanması, Sakarya Üniversitesi’nin marka değerinin her geçen yıl arttığını gözler önüne serdi.

“Kaliteli eğitim anlayışımızın sonucu”

Siber Güvenlik Mühendisliği bölümünün ilk yılında yüzde yüz doluluk oranına ulaşmasını ve gördüğü ilgiyi değerlendiren Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, “Bölümün açıldığı ilk yılda bu denli yüksek bir ilgi görmesinin, Sakarya Üniversitesinin araştırma üniversitesi vizyonu doğrultusunda yaptığı doğru yatırımın en somut göstergesidir. Uzun bir zamandan beri süren çalışmalarımız, kritik altyapıların kurulması ve akademisyenlerimizin özverili katkıları sayesinde üniversitemiz siber güvenlik alanında güçlü bir konuma ulaşmıştır. Sakarya Üniversitesi olarak eğitimdeki kalite anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve öğrencilerimize sunduğumuz imkânlar her geçen gün artmaktadır. Üniversitesi olarak öğrencilerimizin geleceğini inşa etmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Üniversitemizi tercih ederek SAÜ Ailesine katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Bu sürecin her aşamasında emeği geçen tüm akademisyenlerimize, idari personelimize ve destek veren paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

SAÜ, ulusal ölçekte güvenilen bir marka

Doluluk oranlarındaki başarı, araştırma üniversitesi adayı Sakarya Üniversitesi’nin yalnızca bölgesel değil, ulusal ölçekte de tercih edilen bir yükseköğretim kurumu haline geldiğini ortaya koyuyor. Öğrencilere sunduğu nitelikli eğitim, araştırma olanakları ve sosyal imkânlarla SAÜ, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasındaki konumunu güçlendiriyor.

