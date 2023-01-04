Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın: Bir itfaiye eri yaralandı

Hayat

Batılı birinin Doğu’yu anlatması zor

Eski bir boks şampiyonunun Bingöl’den şampiyon çıkartma hikâyesinin anlatıldığı Ali Çevlik filmi bu hafta vizyona girdi. Baş rol oyuncusu Erkan Bektaş’la hem filmi hem de Sipahi dizisindeki rolünü konuştuk. Sinemacıların genelde Batı’dan çıktığını söyleyen Bektaş, oryantalist bir bakış açısıyla Doğu’yu anlatmanın zor olduğunu belirtti.