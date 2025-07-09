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Sakarya'da sıcaklık uyarısı: 10.00 - 16.00 arasında güneşe çıkmayın

Sakarya'da sıcaklık uyarısı: 10.00 - 16.00 arasında güneşe çıkmayın

10:539/07/2025, Çarşamba
IHA
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'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı.
'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi normal sıcaklığın 38-39 dereceye yaklaşacağı ve hissedilen sıcaklığın ise 42-43 dereceyi bulacağı bugün için vatandaşlara saat 10.00 ile 16.00 arasında güneşe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sakarya, yaz mevsiminin en sıcak gününü yaşıyor. Meteorolojik verilere göre şehir merkezinde sıcaklıkların 38-39 dereceye ulaşması beklenirken, güney ilçelerde termometrelerin 40 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor. Güneş altında hissedilen sıcaklık ise 42-43 derece seviyelerine kadar çıkabilir. Büyükşehir, özellikle risk grubundaki vatandaşlara kritik bir uyarı yayınladı.

"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın"

Konu ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, şehir merkezinde sıcaklıklar 38-39C'yi bulacak, özellikle güney ilçelerimizde ise 40C'nin üzerine çıkması beklenmektedir. Güneş altında hissedilen sıcaklıkların ise 42-43C'ye kadar ulaşacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması, zorunlu durumlarda ise güneşten korunma önlemlerinin mutlaka alınması büyük önem taşımaktadır. Sıcak havalar yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için ciddi sağlık riski oluşturuyor. Vatandaşlarımızın, serin ve gölgelik alanlarda kalmaları, gerek duymadıkça bu saatler arasında dışarı çıkmamaları önemle rica ederiz" ifadeleri yer verildi.

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