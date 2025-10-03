Sakarya'da silah ve sahte alkol kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen silah ve sahte alkol kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi yakalandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ve sahte alkol kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 27 fişek, 214 sahte bandrollü içki, 72 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 304 tabanca mermisi, 48 gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ve kesici alet ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.E. ve O.K, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.