İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 366,5 kilogram uyuşturucu ve 1,5 milyon hap ele geçirildi

12:2925/09/2025, Perşembe
DHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da Güngören, Şişli, Beylikdüzü ve Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 366,5 kilo uyuşturucu madde ve 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güngören, Şişli, Beylikdüzü ve Bayrampaşa ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Çalışmalarda 322 kilo metamfetamin, 44,5 kilo skunk, 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hapla, 492 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul’da 366,5 kilo uyuşturucu madde ve 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 6’sı tutuklandı" ifadelerini kullandı.





