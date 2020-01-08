Sakarya haberleri: Sakarya’da su baskını nedeniyle bir mahalle sular altında kaldı Sakarya’da su baskını nedeniyle bir mahalle sular altında kaldı: Giriş ve çıkışlar kapandı Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde etkisini gösteren yağışlar sonucu taşan kanal sonucu oluşan su baskınları nedeniyle bir mahalle sular altında kaldı. Mahallenin girişinde bulunan köprüde oluşan baskın nedeniyle ise mahalleye giriş ve çıkışlar kapanırken, Kaynarca-Karasu ana yolu da ulaşıma kapandı. Selin yaşandığı bölgede mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Cemal Öksüz isimli vatandaş, "Çalışmaya geldik ama karşıya geçemiyoruz, şuanda mağduriyet yaşıyoruz. Hastası olan yolun karşısına geçemeyecek yaşanan su baskını nedeniyle, ne itfaiye ne de ambulans hiçbir şey geçemiyor" dedi.

Haber Merkezi 08 Ocak 2020, 13:43 Son Güncelleme: 08 Ocak 2020, 13:43 İHA