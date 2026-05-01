Sakarya’da 'zehir evlerine' baskın: 17 gözaltı

12:42 1/05/2026, Cuma
Operasyonda 6’sı kadın 17 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve aparatları ele geçirildi.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve müşterilere uyuşturucu kullandırıldığı tespit edilen 3 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, şüphelilerin deşifre olmamak amacıyla müşterilerine uyuşturucuyu ikametlerinde satıp, yine bu adreslerde kullandırdıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6’sı kadın olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 10,33 gram sentetik kannabinoid, 3,56 gram metamfetamin, 0,98 gram AM-2201 isimli uyuşturucu madde, hassas terazi ile uyuşturucu kullanımına yarayan 6 payp ve 2 kova aparat ele geçirildi.

Şüphelilerden 15’i hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", 2 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.




