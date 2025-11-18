Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Sakarya’nın kahraman itfaiyecileri 10 ayda 11 bin 595 olaya müdahale etti

Sakarya’nın kahraman itfaiyecileri 10 ayda 11 bin 595 olaya müdahale etti

16:3818/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Yangınlarda yüzlerce kişi alevlerin arasından kurtarıldı.
Yangınlarda yüzlerce kişi alevlerin arasından kurtarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli itfaiye ekipleri bu yılın ilk 10 ayında hayatları ve vatandaşların malını korumak için canla başla bir mücadele ortaya koydu. Ocak ve Ekim ayları arasında toplam 11 bin 595 olaya müdahale edildi. Bu vakaların 4 bin 649’u yangınlardan oluşurken 3 bin 735 farklı kurtarma operasyonunda 609 vatandaş ölümün kıyısından alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2025’in ilk 10 ayında canla başla çalışarak zorlu bir dönemi geride bıraktı. Ocak-Ekim aralığını kapsayan süreçte gerçekleştirilen çalışmalara dair bilanço açıklandı. Buna göre toplam 11 bin 595 faaliyet kayıtlara geçti. Yangınlardan kurtarma operasyonlarına, denetimlerden eğitim çalışmalarına kadar birçok alanda önemli hizmetler sunuldu. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ateş savaşçıları, şehir genelinde 4 bin 649 yangın olayına müdahale etti. Bunların 577’si bina, 231’i işyeri-fabrika, 297’si araç, 53’ü orman, 3 bin 491’i ise diğer yangınlar olarak kayıtlara geçti. Bu yangınlarda yüzlerce kişi alevlerin arasından kurtarıldı, ölümün adeta kıyısından alındı. Aynı dönemde 3 bin 735 kurtarma olayı gerçekleştirdi. Bunların 1.708’i hayvan kurtarma, 609’u insan kurtarma, 550’si trafik kazası, 252’si diğer olaylar, 616’sı ise cankurtaran operasyonu olarak rapora yansıdı. Zor anlarda binada, arazide, otoyollarda ve birçok farklı noktada bir ele, yardıma ihtiyaç duyan yüzlerce vatandaş Büyükşehir ekiplerince kurtarıldı. Ayrıca bin 441 işyeri ruhsat denetimi yapıldı, 578 yangın güvenlik raporu hazırlandı ve işletmelerin risk analizleri istisnasız şekilde gerçekleştirildi. Afet bilinci ve farkındalığı artırmak amacıyla ise 77 yangın eğitiminde binlerce kişiye önemli bilgiler aktarılırken 141 yangın tatbikatında 14 bin 311 kişi müdahaleyi uzman kişilerden öğrendi. Ocak-Ekim döneminde acil çağrı sistemine gelen 14 bin 76 çağrı değerlendirildi ve ilgili birimlere yönlendirildi.





#sakarya
#itfaiye
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS 2026 tarihi: YKS ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınav, başvuru ve sonuç tarihleri