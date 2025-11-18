Sakarya’nın kahraman itfaiyecileri 10 ayda 11 bin 595 olaya müdahale etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2025’in ilk 10 ayında canla başla çalışarak zorlu bir dönemi geride bıraktı. Ocak-Ekim aralığını kapsayan süreçte gerçekleştirilen çalışmalara dair bilanço açıklandı. Buna göre toplam 11 bin 595 faaliyet kayıtlara geçti. Yangınlardan kurtarma operasyonlarına, denetimlerden eğitim çalışmalarına kadar birçok alanda önemli hizmetler sunuldu. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ateş savaşçıları, şehir genelinde 4 bin 649 yangın olayına müdahale etti. Bunların 577’si bina, 231’i işyeri-fabrika, 297’si araç, 53’ü orman, 3 bin 491’i ise diğer yangınlar olarak kayıtlara geçti. Bu yangınlarda yüzlerce kişi alevlerin arasından kurtarıldı, ölümün adeta kıyısından alındı. Aynı dönemde 3 bin 735 kurtarma olayı gerçekleştirdi. Bunların 1.708’i hayvan kurtarma, 609’u insan kurtarma, 550’si trafik kazası, 252’si diğer olaylar, 616’sı ise cankurtaran operasyonu olarak rapora yansıdı. Zor anlarda binada, arazide, otoyollarda ve birçok farklı noktada bir ele, yardıma ihtiyaç duyan yüzlerce vatandaş Büyükşehir ekiplerince kurtarıldı. Ayrıca bin 441 işyeri ruhsat denetimi yapıldı, 578 yangın güvenlik raporu hazırlandı ve işletmelerin risk analizleri istisnasız şekilde gerçekleştirildi. Afet bilinci ve farkındalığı artırmak amacıyla ise 77 yangın eğitiminde binlerce kişiye önemli bilgiler aktarılırken 141 yangın tatbikatında 14 bin 311 kişi müdahaleyi uzman kişilerden öğrendi. Ocak-Ekim döneminde acil çağrı sistemine gelen 14 bin 76 çağrı değerlendirildi ve ilgili birimlere yönlendirildi.