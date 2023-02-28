Salatalık fideleri ortada kaldı

Nurettin Uğur, yevmiyeyle çalışan işçilerin gitmesinden dolayı fideleri dikemediklerini söyledi.
Deprem felaketinden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay’da çiftçiler de zor durumda kaldı. Antakya’nın Serinyolu Mahallesi’nde çiftçilik yapan 55 yaşındaki Nurettin Uğur, yol kenarında kurduğu seralarla İstanbul’daki sofralara yiyecek sunarken, bugün depremden dolayı ürün ektirecek kimse bulamadıklarını anlattı.
İNEKLER ERKEN DOĞUM YAPTI
Deprem gecesi bazı ineklerin erken doğum yaptığını söyleyen Uğur, “Depremden hemen sonraki sabah ahıra gittik, 7-8 aylık gebe ineklerin yavrularını düşürdüğünü gördük. Bazı küçük düveler de yine korkudan olduğunu tahmin ediyoruz o gece telef oldu. Depremden sonra elektrik kesildiği için sütü de saklayamadık. Aşağı yukarı 1 hafta her gün 1 ton sütü sağıp dökmek zorunda kaldık” diye konuştu.
EKİP TOPLAYACAK KİMSE KALMADI
Evinin yakınında seralar kuran Uğur, “Domates, kabak, patlıcan, salatalık gibi sebzeler yetiştiriyoruz, yaptığımız sebzeleri ise İstanbul gibi büyük şehirlere gönderiyoruz. Seralara ekim yapılması lazım, pek çok fidemiz var. Şimdi ürünleri ekecek kimse olmadığı için fideler öylece ortada kaldı. Burada günlük 250-300 lira yevmiye usulü çalışan insanlar ya depremzede oldu ya da buraları terk etti. Ciddi ölçüde insan ihtiyacı var burada artık. Ayrıca ürünleri ekip yetiştirsen de kaldıracak insan gücü yok” dedi.