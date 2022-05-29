Saldırı hazırlığındaki 15 PKK'lı terörist öldürüldü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan dönüşü net mesaj: Teröristlerin kökünü kazıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sene Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'e katılmasının ardından Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Finlandiya ve İsveç’le yapılan görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst ve samimi değiller" dedi. Dünyaya gözdağı veren Erdoğan "Bize dost olana dostuz ama bir defa şunu iyi bilsinler ki bize düşman nazarıyla bakanlara da biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı. Terörle mücadeleye yönelik açıklama yapan Erdoğan "Bir gece ansızın onların tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz. Terörizmin ve teröristlerin kökünü kazıyacağız" diye konuştu.