Gündem Saldırı hazırlığındaki 15 PKKlı terörist öldürüldü
ANKARA

Saldırı hazırlığındaki 15 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 15 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırı hazırlığındaki 15 PKKlı terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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