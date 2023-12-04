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Saldırıların artmasını ABD istedi

Beyrut’ta bulunan Hamas yöneticisi Ali Baraka, ateşkesin bitmesinin ardından Yeni Şafak’ın sorularını cevapladı. Ateşkesin devam etmesini ABD’nin istemediğini ifade eden Baraka, “ABD, İsrail’e saldırılarını artırması için yeşil ışık yaktı” dedi.

Rabia Şenol
04:00 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:55 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Rabia Şenol, Ali Baraka.
Rabia Şenol, Ali Baraka.

İsrail Filistin arasındaki “İnsani Ara” olarak nitelendirilen geçici ateşkes sona erdi. Terörist İsrail devleti, katliama kaldığı yerden devam etti. Ateşkesin bitmesinin ardından Beyrut’ta Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Ali Baraka, “Gazze’de işlenen bütün suçlar, Netanyahu hükümeti ile birleşen Amerika’nın desteğiyle gerçekleşiyor” dedi.

BLİNKEN İZİN VERDİ

Geçici ateşkesten sonra İsrail’in bu denli saldırganlığını arttırmasını, arkasına aldığı Amerika’dan kaynaklı olduğunu ifade eden Baraka, “Özellikle ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Telaviv’i ziyareti, saldırıların izninin alındığı gün oldu. Ateşkesin devam etmesini istemeyen Amerika İsrail’in saldırılarının arttırılmasına yönelik yeşil ışık yaktı. Ve o günden sonra İsrail büyük bir katliam için hazırlık yaptı. Amerika’nın Filistin halkına yönelik düşmanca tutumuna şaşırmıyoruz. Çünkü Amerikan yönetiminin iki hedefi vardır. Birincisi Siyonistleri korumak ikincisi ise Arap ve İslam aleminin zenginliklerinden faydalanabilmek için onları kontrol altında tutmak. İşte bu yüzden Filistin’in bağımsız bir şekilde devlet kurmasını engelleyip İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını arttırması için işgalcilere tam destek oluyor” dedi.

2 GÜNDE 500’DEN FAZLA SİVİL KATLEDİLDİ

Geçici ateşkes sürecinde de anlaşma ihlali yapan İsrail’in aralıklarla Gazze’yi bombaladığını hatırlatan Baraka, “Ateşkesin bittiği sabah ise ateşkes öncesinden daha da şiddetli bir şekilde saldırılarını artırdı. Çoğunluğu kadınlardan ve çocuklardan oluşan birçok sivili hedef almaya devam ediyor. 2 günde 500’den fazla sivil işgalciler tarafından katledildi. İşgalciler saldırılarını ne kadar artırsa da biz bu davadan geri dönmeyeceğiz ve işgale karşı direnişimize devam edeceğiz. Bu direniş Filistin halkının kendi topraklarını savunmak için yaptığı nefsi müdafaadır. Gazze Şeridi’ndeki bu direnişe karşılık Siyonist işgalci güçler, mücahitler tarafından ciddi bir şekilde eziliyor. Bizler inanıyoruz ki halkımız teslim olmayacak ve geri dönmeyecek. İşgalcilerin istediği gibi farklı bir ülkeye de göç etmeyecekler. Halkımız vatanımızı kendi elleriyle müdafaa ediyor. Allah’ın izniyle sonu zafer bitecek” ifadelerini kullandı.

Ya şehadet ya zafer

“Hamas’ın Türkiye, Katar ve Lübnan’da bulunan yöneticilerinin Mossad tarafından ölümle tehdit edilmesi bizleri korkutmuyor” diyen Baraka, şöyle devam etti: Hamas’ın kurucusu olan Şeyh Ahmet Yasin ve Doktor Abdülaziz er-Rantisi ve binlerce Filistinli direnişçi Siyonistlerin suikasti sonucu şehit oldu. Bu tehditler bizim direnişimizi asla etkilemiyor. Yerimiz belli buyursunlar. Biz sonu ya şehadete ya da zafere çıkan yoldayız. Bu yüzden bizim hiçbir korkumuz yok. Filistin halkının tek bir seçeneği var o da direniştir. Halkların direnişi Cezayir, Vietnam, Afganistan ve Lübnan’ın güneyinde zafere ulaştığı gibi Filistin’de de zafere ulaşacak. Dünyada bütün işgallerin yok olup gittiği gibi İsrail’de Filistin topraklarından yok olup gidecek. Bizler kendi topraklarımızı Siyonistlere bırakmayacağız, Mukaddes olan Mescidi Aksa’mızı ve kutsal topraklarımızı her daim korumak için mücadele edeceğiz.”“Hamas’ın Türkiye, Katar ve Lübnan’da bulunan yöneticilerinin Mossad tarafından ölümle tehdit edilmesi bizleri korkutmuyor” diyen Baraka, şöyle devam etti: Hamas’ın kurucusu olan Şeyh Ahmet Yasin ve Doktor Abdülaziz er-Rantisi ve binlerce Filistinli direnişçi Siyonistlerin suikasti sonucu şehit oldu. Bu tehditler bizim direnişimizi asla etkilemiyor. Yerimiz belli buyursunlar. Biz sonu ya şehadete ya da zafere çıkan yoldayız. Bu yüzden bizim hiçbir korkumuz yok. Filistin halkının tek bir seçeneği var o da direniştir. Halkların direnişi Cezayir, Vietnam, Afganistan ve Lübnan’ın güneyinde zafere ulaştığı gibi Filistin’de de zafere ulaşacak. Dünyada bütün işgallerin yok olup gittiği gibi İsrail’de Filistin topraklarından yok olup gidecek. Bizler kendi topraklarımızı Siyonistlere bırakmayacağız, Mukaddes olan Mescidi Aksa’mızı ve kutsal topraklarımızı her daim korumak için mücadele edeceğiz.”



#Hamas
#İsrail
#Politika
#ABD
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