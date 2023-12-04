Saldırıların artmasını ABD istedi

Geçici ateşkes sürecinde de anlaşma ihlali yapan İsrail’in aralıklarla Gazze’yi bombaladığını hatırlatan Baraka, “Ateşkesin bittiği sabah ise ateşkes öncesinden daha da şiddetli bir şekilde saldırılarını artırdı. Çoğunluğu kadınlardan ve çocuklardan oluşan birçok sivili hedef almaya devam ediyor. 2 günde 500’den fazla sivil işgalciler tarafından katledildi. İşgalciler saldırılarını ne kadar artırsa da biz bu davadan geri dönmeyeceğiz ve işgale karşı direnişimize devam edeceğiz. Bu direniş Filistin halkının kendi topraklarını savunmak için yaptığı nefsi müdafaadır. Gazze Şeridi’ndeki bu direnişe karşılık Siyonist işgalci güçler, mücahitler tarafından ciddi bir şekilde eziliyor. Bizler inanıyoruz ki halkımız teslim olmayacak ve geri dönmeyecek. İşgalcilerin istediği gibi farklı bir ülkeye de göç etmeyecekler. Halkımız vatanımızı kendi elleriyle müdafaa ediyor. Allah’ın izniyle sonu zafer bitecek” ifadelerini kullandı.

“Hamas’ın Türkiye, Katar ve Lübnan’da bulunan yöneticilerinin Mossad tarafından ölümle tehdit edilmesi bizleri korkutmuyor” diyen Baraka, şöyle devam etti: Hamas’ın kurucusu olan Şeyh Ahmet Yasin ve Doktor Abdülaziz er-Rantisi ve binlerce Filistinli direnişçi Siyonistlerin suikasti sonucu şehit oldu. Bu tehditler bizim direnişimizi asla etkilemiyor. Yerimiz belli buyursunlar. Biz sonu ya şehadete ya da zafere çıkan yoldayız. Bu yüzden bizim hiçbir korkumuz yok. Filistin halkının tek bir seçeneği var o da direniştir. Halkların direnişi Cezayir, Vietnam, Afganistan ve Lübnan’ın güneyinde zafere ulaştığı gibi Filistin’de de zafere ulaşacak. Dünyada bütün işgallerin yok olup gittiği gibi İsrail’de Filistin topraklarından yok olup gidecek. Bizler kendi topraklarımızı Siyonistlere bırakmayacağız, Mukaddes olan Mescidi Aksa’mızı ve kutsal topraklarımızı her daim korumak için mücadele edeceğiz.”“Hamas’ın Türkiye, Katar ve Lübnan’da bulunan yöneticilerinin Mossad tarafından ölümle tehdit edilmesi bizleri korkutmuyor” diyen Baraka, şöyle devam etti: Hamas’ın kurucusu olan Şeyh Ahmet Yasin ve Doktor Abdülaziz er-Rantisi ve binlerce Filistinli direnişçi Siyonistlerin suikasti sonucu şehit oldu. Bu tehditler bizim direnişimizi asla etkilemiyor. Yerimiz belli buyursunlar. Biz sonu ya şehadete ya da zafere çıkan yoldayız. Bu yüzden bizim hiçbir korkumuz yok. Filistin halkının tek bir seçeneği var o da direniştir. Halkların direnişi Cezayir, Vietnam, Afganistan ve Lübnan’ın güneyinde zafere ulaştığı gibi Filistin’de de zafere ulaşacak. Dünyada bütün işgallerin yok olup gittiği gibi İsrail’de Filistin topraklarından yok olup gidecek. Bizler kendi topraklarımızı Siyonistlere bırakmayacağız, Mukaddes olan Mescidi Aksa’mızı ve kutsal topraklarımızı her daim korumak için mücadele edeceğiz.”