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Gündem Ecrin bebeğin üvey babaannesi 3 yıl 10 ay hapse çarptırılıp, tahliye edildi
SAMSUN

Samsun haberleri: Ecrin bebek (Kurnaz) olayında son dakika gelişmesi: Üvey babaanne tahliye edildi

Ecrin bebeğin üvey babaannesi 3 yıl 10 ay hapse çarptırılıp, tahliye edildi

Ecrin bebeğin öldürülmesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, kaybolduktan 20 gün sonra kafatası ile kemik parçaları bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili tutuklanan üvey babaanne Hacer Kurnaz, açılan davanın ilk duruşmasında, ''Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan, indirimle 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Üvey babaanne, cezaevinde tutuklu kaldığı süre göz önünde tutularak tahliye edildi.

Haber Merkezi DHA
1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, evlerinin önünde oynarken kayboldu, daha sonra cesedine ait parçalar bulundu.
1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, evlerinin önünde oynarken kayboldu, daha sonra cesedine ait parçalar bulundu.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde, geçen yıl 7 Mayıs günü yaşanan olayda, 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, evlerinin önünde oynarken kayboldu. Küçük kız için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının 20'nci gününde, köye 4 kilometre mesafede kafatası ile kemik parçaları bulundu. Yapılan DNA incelemesi sonunda da bulunan kafatası ve kemik parçalarının Ecrin'e ait olduğu saptandı.

Minik kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 22 Haziran günü, anne Sevcan Kurnaz ile üvey baba Deniz Kurnaz, üvey babaanne Hacer Kurnaz, üvey amcalar Ö.K. ve H.Ö. ile Hasan Solcan ve Mesut Yiğit gözaltına alındı.

Savcılıktan geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'la ilgili açıklama: Kafatası ve kemikler Ecrin’e ait çıktı
GÜNDEM
Savcılıktan geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'la ilgili açıklama: Kafatası ve kemikler Ecrin’e ait çıktı

Şüphelilerden babaanne Kurnaz, 'İhmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan, üvey baba Deniz Kurnaz ile Hasan Solcan ve Mesut Yiğit ise 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı. Anne ve üvey amcalar ise serbest bırakıldı.

Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

'KOLLUK KUVVETLERİNİ KASITLI OLARAK YANLIŞ YÖNLENDİRDİ'

Yürütülen soruşturma sonunda, üvey babaanne Hacer Kurnaz hakkında 'İhmali davranışla olası kastla insan öldürme' suçundan iddianame hazırlandı.

DHA
1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili tutuklanan üvey babaanne Hacer Kurnaz tahliye edildi.

Kurnaz'ın ifadesinde, küçük çocuğu son olarak saat 15.00'te gördüğünü, yemek yapmak için mutfağa gittiğini, yarım saat sonra Ecrin'e seslendiğini ancak cevap alamadığını, telefonu olmaması nedeniyle de kimseye haber veremediğini anlattığı kaydedilen iddianamede, "Sanığın yaban hayatının bulunduğu ve küçük bir köy olan olay yerinde, Ecrin kaybolduktan sonra ısrarlı ve kasıtlı bir biçimde kimseye haber vermemesi ve kolluk kuvvetlerini yanlış yönlendirmesi nedeniyle 'ihmali davranışla olası kastla insan öldürme' suçunu işlediği" bildirildi.

Küçük Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu
GÜNDEM
Küçük Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu

25 YIL HAPSİ İSTENDİ

Kurnaz hakkında 25 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Ecrin bebek iddianamesi hazırlandı: Babaannenin 25 yıl hapsi istendi
GÜNDEM
Ecrin bebek iddianamesi hazırlandı: Babaannenin 25 yıl hapsi istendi

İLK DURUŞMADA CEZA ALIP, SERBEST KALDI

Davanın bugün görülen ilk duruşmasında, tutuklu sanık Hacer Kurnaz, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • Mahkeme, cezayı, 'sanığın geleceği üzerine olası etkilerini' göz önüne alarak, 3 yıl 10 ay 20 güne düşürdü. Hacer Kurnaz, cezaevinde yattığı süre dikkate alınarak, tahliye edildi.
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