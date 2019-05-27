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SAMSUN

Ecrin Kurnaz bulundu mu? Ecrin Kurnaz olayın flaş gelişme

Küçük Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu bölgeye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu.

Haber Merkezi AA
Küçük Kurnaz'ı arama çalışmaları
Küçük Kurnaz'ı arama çalışmaları

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında orman işçilerince küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık bir kilometre dışındaki ormanlık alandaki dere yatağında orman işçileri tarafından kız çocuğuna ait ceset parçaları ve ayakkabı bulunması üzerine jandarmaya haber verildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu alanda güvenlik şeridi oluşturdu.

Ceset parçaları ve ayakkabının 7 Mayıs'ta evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendiriliyor.

Ekipler kadavra köpekleriyle bölgedeki arama çalışmalarını sürdürüyor.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

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