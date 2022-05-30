Samsun’a şehit ateşi düştü

MSB; Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit ateşi Samsun'a düştü. Samsun Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı paylaşımda, “Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonda ilçemizin yiğit evladı Erenköy Mahallemiz sakinlerinden P. Uzm. Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi bugün Erenköy Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

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Evlilik hazırlığı yapıyordu

Öte yandan Erenköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Karmil, şehit İslam Sancak’ın 1 yıl önce nişanlandığını ve bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığını ifade etti.

Şehit İslam Sancak’ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildikten sonra ikindi namazını müteakip Erenköy Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

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