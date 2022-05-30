Gündem Samsuna şehit ateşi düştü
SAMSUN

Samsun’a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaralanan Samsun Tekkeköy nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. İslam Sancak, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Samsun’a şehit ateşi düştü
P. Uzm. Çvş. İslam Sancak

MSB; Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit ateşi Samsun'a düştü. Samsun Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı paylaşımda, “Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonda ilçemizin yiğit evladı Erenköy Mahallemiz sakinlerinden P. Uzm. Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi bugün Erenköy Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

Evlilik hazırlığı yapıyordu

Öte yandan Erenköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Karmil, şehit İslam Sancak’ın 1 yıl önce nişanlandığını ve bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığını ifade etti.

Şehit İslam Sancak’ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildikten sonra ikindi namazını müteakip Erenköy Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Pençe-Kilit Harekatında bir asker şehit oldu
GÜNDEM
Pençe-Kilit Harekatında bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonundan acı haber: Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit oldu
GÜNDEM
Pençe-Kilit Operasyonundan acı haber: Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit oldu
İki gün sonra başlıyor

İki gün sonra başlıyor

Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortası uygulaması değişti.
Burası Kapadokya değil

Burası Kapadokya değil

​Kırmızı periler diyarı görenleri hayran bırakıyor.
İngilterede enflasyon ve hayat pahalılığı krizi: Spor salonları ve yüzme havuzları kapanabilir

​Türk mühendislerinin başarısı: Tarih belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​2023'e giden yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz.

​Eurovision'u kazanan Ukraynalı gruptan dikkat çeken adım.

Emekli ve memur maaşı zammında ikili hesap.

​Vatandaş ve imalatçı şekersiz kalmayacak.

​İkisi uzman çavuş beş kişi gözaltına alındı.

​Adalet Bakanı Bozdağ: Zorunlu hale getireceğiz.

​Mahalle sakinlerinin dikkati olası faciayı önledi.

​Aydın'da damada ilginç şaka.

​Tartıştığı eşini ikinci kat penceresinden attı.
Görenler cep<br>telefonuna sarıldı

Görenler cep
telefonuna sarıldı

Üç ilde şimşekler görsel şölen oluşturdu.

​Türk STK ve yardım kuruluşlarının özel olarak izlendiği ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.