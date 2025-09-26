Yeni Şafak
Samsun'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

17:1826/09/2025, Cuma
AA
Samsun'da DEAŞ operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ait dijital materyallere de el konuldu.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.


İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu S.A.M.M. (29) gözaltına alındı.

Şüpheliye ait dijital materyallere de el konuldu.




#jandarma
#Samsun
#terör örgütü DEAŞ
