ABD Suriye'de üst düzey bir DEAŞ mensubunu öldürdüğünü duyurdu

22:4319/09/2025, Cuma
AA
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, internet sayfası üzerinden Suriye'de düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, üst düzey bir DAEŞ mensubunun öldürüldüğü aktarılırken, saldırının konumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlediği saldırıda terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey bir mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM'un internet sitesinden, Suriye'de düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD'ye saldırmayı amaçlayan
"Omar Abdul Qader"
isimli DEAŞ mensubunun Suriye'de öldürüldüğü duyurulan açıklamada, saldırının konumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
Açıklamada, DEAŞ mensubunun ölümünün,
"terör örgütünün Amerikalıları ve ortaklarını tehdit eden gelecekteki saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini sekteye uğratacağı"
belirtildi.​​​​​​​


