Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız'dan Suriye'de istikrar adımları

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız'dan Suriye'de istikrar adımları

23:2718/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız Suriye'nin istikrarı için yapılması gerekenleri anlattı
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız Suriye'nin istikrarı için yapılması gerekenleri anlattı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde Suriye'nin toprak bütünlüğü, barış ve istikrarın sağlanması için atılması gerekilen adımları değerlendirdi. Yıldız, "İsrail'in saldırganlık politikasını, Suriye'yi zayıf ve parçalanmış tutma siyasetini yeniden gözden geçirmesi ve Suriye'nin istikrarının bölgedeki herkesin güvenliğine de hizmet ettiğini kabul etmesi de önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Suriye'de geçiş sürecinin tamamlanarak başarılı bir yapının kurulması için atılması gereken adımlara değinerek, bu doğrultuda
"merkezi yönetim ve ulusal bir ordunun"
önemini vurguladı.
Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde
"Orta Doğu'daki Durum"
başlığı altında düzenlenen oturumda, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.
Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde barış ve istikrarın sağlanması için
"sürekli"
çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Yıldız,
"Suriye'de merkezi bir yönetim ve ulusal bir ordunun kurulması, birlik ve istikrar için vazgeçilmezdir."
dedi.
Yıldız, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını yeniden tesis etmiş bir Suriye'nin, daha geniş güvenlik risklerinin önlenmesinde de
"kilit öneme sahip"
olacağını söyledi.
Türkiye'nin bu yöndeki çabalarına atıfta bulunan Büyükelçi Yıldız, Suriye, Ürdün ve ABD tarafından bu yönde ortaya konulan
"Süveyda yol haritası"
nı da
"memnuniyetle karşıladıklarını"
ifade etti.
Yıldız,
"Türkiye, Suriye toplumunun tüm bileşenleri için barış, güvenlik ve istikrarı teşvik eden girişimleri destekleyecektir."
ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırgan politikasını eleştiri

Türk Büyükelçi Yıldız, Suriye'ye yönelik saldırılarıyla ülke istikrarına zarar veren İsrail'in saldırgan politikasını eleştirdi.

Suriye'deki geçici hükümetin işleyişini zorlaştıran gelişmeleri anlatan Yıldız,
"İsrail'in saldırganlık politikasını, Suriye'yi zayıf ve parçalanmış tutma siyasetini yeniden gözden geçirmesi ve Suriye'nin istikrarının bölgedeki herkesin güvenliğine de hizmet ettiğini kabul etmesi de önemlidir."
diye konuştu.

Yıldız, bu bağlamda, Suriye hükümetinin terör örgütü DEAŞ'a karşı verdiği mücadele ve SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile yürüttüğü müzakereye değindi.

Suriye'nin DEAŞ'la mücadele kapasitesini son 9 ayda
"önemli ölçüde güçlendirmiş olmasının"
dikkati çekici olduğunu kaydeden Yıldız, Suriye hükümeti ile PKK/YPG (SDG) arasında varılan anlaşmanın henüz tamamen uygulanmamış olduğunu vurguladı.
Büyükelçi Yıldız,
"SDG zaman kazanmaya devam ediyor ve Suriye için birleşik bir geleceğe ilgi göstermiyor; umarız bu durum değişir. SDG üzerinde daha fazla baskı oluşturulmalıdır."
dedi.
"Suriye'yi rayında tutmak ortak sorumluluğumuzdur."
diyen Yıldız, parçalanma riski taşıyan fikir ve girişimlerin kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.


#BM
#suriye
#kalkınma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI 18 EYLÜL: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi, frekans bilgileri neler? Galatasaray - Frankfurt...