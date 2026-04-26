Samsun’da kayalıklardan düşen şahıs yaralandı: Ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Samsun’un Atakum ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde kayalıklardan düşen vatandaşı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yürütülen koordineli ve titiz çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkartılan vatandaş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.