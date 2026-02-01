Yeni Şafak
Samsun'da sekiz otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

00:471/02/2026, Pazar
AA
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sekiz otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolunun Kirazlık mevkisinde, H.S. idaresindeki 55 AJL 162 plakalı otomobil, Y.K. yönetimindeki 55 ACS 987 plakalı otomobil, C.Ç. kontrolündeki 06 FK 2475 plakalı otomobil, İ.G'nin kullandığı 55 ASZ 53 plakalı otomobil, Ö.Y. yönetimindeki 55 ADY 455 plakalı otomobil, S.C. idaresindeki 05 AAF 093 plakalı otomobil, C.Ş. kontrolündeki 55 KB 753 plakalı otomobil ile B.A'nın kullandığı 55 ARH 889 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada, araçlarda bulunan B.G. ve K.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun istikametinde bir süre trafiğe kapatılan yol, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden açıldı.



