Samsun'da bir araç uçuruma yuvarlandı: Bir kişi hayatını kaybetti

23:2430/01/2026, الجمعة
IHA
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde hafif ticari aracın 60 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Samsun’da yoldan çıkan hafif ticari aracın yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenol K. idaresindeki 55 BAZ 11 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 60 metre aşağıdaki fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada araçtan fırlayan Ahmet Üçüncü (72) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Safiye Ü. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ahmet Üçüncü’nün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


#Samsun
#uçurum
#kaza
