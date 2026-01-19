Yeni Şafak
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 36 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi

15:2919/01/2026, Pazartesi
AA
Yapılan açıklamaya göre; Atakum ilçesinde E.E. (26) ve H.A. (28) isimli şüphelilerin kullandığı ikamette yapılan aramada 15 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Atakum ilçesinde, E.E. (26) ve H.A. (28) isimli şüphelilerin kullandığı ikamette yapılan aramada 15 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde ise bir şüphelinin kullanımında bulunan depoda yapılan aramada 21 bin 600 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 zanlı yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.

#Samsun
#uyuşturucu
#operasyon
