23:5618/01/2026, Pazar
Samsun’da fırında 2 kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Samsun’da bir fırının pastane bölümünde 2 kişiyi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki çocuk, polis tarafından yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde bulunan bir fırının pastane kısmında meydana geldi. Pastane bölümünde oturan gençler, aynı masada oturan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kavgaya diğer masada oturanlar da dahil olurken, bıçaklanarak ve darp sonucu A.E.A. (17) ve B.K. (19) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olayın ardından hızla kaçarken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki E.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

