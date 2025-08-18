Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun'daki CHP seçiminde yaşanan kavgayla ilgili 2 kardeş tutuklandı

Samsun'daki CHP seçiminde yaşanan kavgayla ilgili 2 kardeş tutuklandı

17:0918/08/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Samsun'daki CHP seçiminde yaşanan kavgayla ilgili 2 kardeş tutuklandı
Samsun'daki CHP seçiminde yaşanan kavgayla ilgili 2 kardeş tutuklandı

Samsun’da bir kişinin ağır yaralandığı CHP Atakum İlçe Başkanlığı delege seçimindeki kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’da, geçen cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanlığı mahalle delege seçimlerinde çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Kavgada CHP Atakum İlçe Başkan adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya’nın yüzüne tekme geldi. Kavga sırasında Ayhan Abdik (46) ise ağır yaralandı. Daha önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen Ayhan Abdik, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ayhan Abdik’in hayati tehlikesinin devam ettiği ve entübe edildiği öğrenildi.


Ayhan Abdik’i tekme ve yumrukla darbettikleri iddia edilen Burak K. (29) ve kardeşi Sefa K. (25), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan ve belediye çalışanı oldukları öğrenilen 2 kardeş, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kardeş tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




#Samsun
#CHP
#Atakum
#Seçim
#Delege
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üniversiteler ne zaman açılıyor ve belli oldu mu? 2025 - 2026 Üniversiteler akademik takvimlerine göre güz dönemi ders başlangıç tarihleri