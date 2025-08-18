Samsun'daki CHP seçiminde yaşanan kavgayla ilgili 2 kardeş tutuklandı

Samsun’da, geçen cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanlığı mahalle delege seçimlerinde çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Kavgada CHP Atakum İlçe Başkan adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya’nın yüzüne tekme geldi. Kavga sırasında Ayhan Abdik (46) ise ağır yaralandı. Daha önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen Ayhan Abdik, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ayhan Abdik’in hayati tehlikesinin devam ettiği ve entübe edildiği öğrenildi.