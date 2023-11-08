Sanatçılardan İBB’ye adalet çağrısı

Bir grup sanatçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen konserlerde hep aynı isimlerin sahne almasına tepki olarak bir bildiri kaleme aldı. İmamoğlu’na adalet çağrısında bulunan sanatçılar, İBB önünde eylem yaparak beş yıldır konser yapamadıklarını dile getirdi. Sanatçılar, İBB’de konserlerin sadece Arif Sağ, Tolga Sağ, Erdal Erzincan, Mercan Erzincan ve Muharrem Temiz’den oluşan 5 kişilik ekibe verildiğini dile getirdi. Arif Sağ geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak, değişimcilerin önünü açmasını istemişti.

Koşullar nedeniyle birçok sanatçının ek iş yaptığını dile getiren Pınar Aydınlar, “Çok büyük bir haksızlık var. Bunun neden olduğunu bugün burada İBB yönetimine sormak istiyoruz” diye konuştu. 