|
Gündem

Sanatçılardan İBB’ye adalet çağrısı

İBB’de konserlerin sadece Arif Sağ, Tolga Sağ, Erdal Erzincan, Mercan Erzincan ve Muharrem Temiz’den oluşan 5 isme verilmesine sanatçılardan tepki geldi. Sanatçılar İBB önünde eylem yaparak adalet istedi.

Saliha Engin
04:00 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:51 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Bir grup sanatçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen konserlerde hep aynı isimlerin sahne almasına tepki olarak bir bildiri kaleme aldı. İmamoğlu’na adalet çağrısında bulunan sanatçılar, İBB önünde eylem yaparak beş yıldır konser yapamadıklarını dile getirdi. Sanatçılar, İBB’de konserlerin sadece Arif Sağ, Tolga Sağ, Erdal Erzincan, Mercan Erzincan ve Muharrem Temiz’den oluşan 5 kişilik ekibe verildiğini dile getirdi. Arif Sağ geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak, değişimcilerin önünü açmasını istemişti.

ÇOK BÜYÜK HAKSIZIK VAR

Koşullar nedeniyle birçok sanatçının ek iş yaptığını dile getiren Pınar Aydınlar, “Çok büyük bir haksızlık var. Bunun neden olduğunu bugün burada İBB yönetimine sormak istiyoruz” diye konuştu. 


#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#Sanatçı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kentsel dönüşüm yasası son dakika geldi mi? Kentsel dönüşüm yasası maddeleri, içeriği neler?