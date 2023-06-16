Sanayi ile ayağa kalkacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamada yeni sanayi sahaları kurulacağını duyurmuştu. Erdoğan’ın açıklamasının ardından yeni sanayi bölgelerinin nerede olacağı netleşti. Hatay'ın Belen ve İskenderun ilçelerinde 2, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 2, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3, Oğuzeli ilçesinde 2, Araban ilçesindeki 2 alan olmak üzere depremden etkilenen 3 ilde 11 yeni yer sanayi sahası ilan edildi. Böylece deprem bölgesindeki sanayicinin yeniden ekonomik hayata dâhil olabilmesi sağlanacak. Yeni eklenen 2 bin 430 hektar büyüklüğündeki sanayi sahaları ile birlikte toplam 3 bin 829 hektar büyüklüğündeki 18 alan sanayi sahası oldu.

YATIRIMCIYA TAM DESTEK

Deprem bölgesi için yapılan çalışmalarda Malatya’da OSB’lerde bin 647 adet geçici konut ve iş yeri, Kahramanmaraş Merkez Sanayi Sitesinde 182 adet iş yerinin yerinde dönüşümü gerçekleştirildi. Ayrıca üretimde aksamaya mahal vermemek için Kahramanmaraş’ta 376 iş yerinin güçlendirilmesi sağlanırken, Antakya Merkez Sanayi Sitesinde 95 adet iş yerinin yerinde dönüşümü, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesinde 76 adet mevcut iş yerine ilave ara kat yapıldı. Bunun yanı sıra Osmaniye Bahçe Sanayi Sitesinde 78 adet iş yerinin yerinde dönüşümü de yapıldı.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden önemli ölçüde etkilendiği tespit edilen belirli il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımlara daha avantajlı destekler sunularak bölgedeki istihdam ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Desteklenecek olan yatırım konuları Cazibe Merkezleri Programı'nın halihazırdaki uygulamasına göre daha geniş tutularak, olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ve hızla telafi edilmesi hedefler arasında. Deprem bölgesindeki 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesinde yapımı devam eden yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresi herhangi yeni talep alınmadan üç yıl süreyle uzatıldı.







