Gündem Sancaktepede kontrolden çıkan otomobil taklalar attı Motoru yola düştü
İSTANBUL

Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil taklalar attı: Motoru yola düştü

Sancaktepe'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine takla attı. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobildeki 2 kişi, olay yerinden kaçtı. Hurdaya dönen otomobilin motoru ise koparak yola düştü.

Haber Merkezi DHA
Sancaktepede kontrolden çıkan otomobil taklalar attı: Motoru yola düştü
Kaza sırasında motor yola düştü.

Kaza, saat 03.40 sıralarında Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi'nde meydana geldi. 34 DLY 985 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan mantar dubalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Otomobil, cadde üzerinde bulunan benzin istasyonunun duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan iki kişinin kaçtıkları öğrenilirken, araçtaki alkol şişeleri dikkat çekti. Kazanın şiddetiyle otomobilden kopan motor da yolun sağ şeridinde kaldı. Kaza yapan otomobilden yola yakıt ve yağ sızıntısı oldu. Polis ekipleri akıntıdan sebep başka kazaları önlemek işin yolda önlem aldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilerek yol temizlendi.

Kaza sırasında motor yola düştü.
Kaza sırasında motor yola düştü.
  • Kazanın görgü tanığı Mustafa Düzenli, "Biz şu cadde üzerinde arkadaşımızı bekliyorduk. Beyaz bir araç buradan süratli bir şekilde geldi. Yolun sol şeridindeydi. Bir anda kontrolünü kaybedip mantarlara vurdu. Mantarlardan sekip takla atarak sağ tarafıyla şu köşeye vurdular. Sonrasında benzinciye doğru sürüklendi. O sırada biz de yardımına koştuk hemen. Kendileri araçta yaralı şekildeydiler. Arabanın kapılarını açtık. Ondan sonra kendi imkanlarıyla buradan yürüyerek gittiler" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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