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Sancaktepe'de vahşet: Avukat 14 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü

İstanbul Sancaktepe'de Avukat Fatih Gürbüz K., 14 yaşındaki oğlu K.K. tarafından evinde 20 defa bıçaklanarak öldürüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmada K.K., Baraj Yolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun önünde yakalandı. Gözaltına alanın ve ellerinde hafif kesikler olduğu belirlenen K.K. hastaneye götürüldü.

16:12 - 19/01/2024 Cuma
AA
Sancaktepe'de avukat, 14 yaşındaki oğlu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.
Sancaktepe'de avukat, 14 yaşındaki oğlu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Sancaktepe'de Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi'ndeki bir evde bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, yatak odasında yerde bulunan avukat Fatih Gürbüz K'nın, sırtından, boynundan ve kollarından aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin bilgisine başvurduğu Fatih Gürbüz K'nın eşinin, 14 yaşındaki oğlu K.K. ile evden çıktıklarını, sonrasında telefonunu unuttuğunu söyleyen oğlunun eve geri döndüğünü, bir süre sonra da elleri kanlı şekilde koşarak sitenin kapısından çıktığını söylediği belirtildi.

Bunun üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada K.K., Baraj Yolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun önünde yakalandı. Gözaltına alanın ve ellerinde hafif kesikler olduğu belirlenen K.K. hastaneye götürüldü.

Hayatını kaybeden avukat Fatih Gürbüz K.'nın, geçtiğimiz dönen milletvekili seçimlerinde İstanbul'da CHP'den aday adayı olduğu belirtildi.
#İstanbul
#Sancaktepe
#Cinayet
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