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Sandığa çapraz analiz

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden birinci çıkan AK Parti, yaklaşık 10 ay sonra gerçekleştirilen yerel seçimlerde ikinci parti konumuna düşmenin nedenlerini inceliyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 20/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:50 - 20/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti MKYK Toplantısı
AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti seçim sonuçlarını dört başlık ile inceleyecek. Hazırlanacak raporlar kısa sürede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Sonuçlara göre değişimin düğmesine basılacak.


TEŞKİLATA MERCEK

İncelemenin ilk aşamasında seçim sürecinde teşkilat çalışma performansı ele alınacak. İl bazlı olmak üzere çok sayıda soruya yanıta aranacak. Bu çerçevede; parti teşkilatları ne kadar çalıştı, il için hangi etkinlikleri düzenledi, ilin hangi problemlerine dikkat çekildi, o il içerisinde esnaf, STK ve vatandaşlarla ne kadar sıklıkla bir araya gelindi, mitinglere gelen katılım oranları ne oldu, gençlik kolları başta olmak üzere partiye 10 aylık süreçte yapılan üye sayısı, teşkilatlar arası uyumun düzeyi gibi konu başlıklarına yoğunlaşılacak.


ADAYIN ÇALIŞMASI

AK Parti'nin seçim analizinde bakacağı bir başka başlık ise belediye başkan adaylarının performansı olacak. Başkan adaylarının söylemleri, seçim boyunca yürüttükleri kampanya, genel söylem ile uyumlulukları, kampanya çerçevesinde vatandaşı rahatsız eden yöntemler kullanıp kullanmadıkları, vatandaşlar ile diyalogları gibi başlıklar değerlendirilecek.


TEMBEL VEKİLE FATURA

AK Parti milletvekillerinin performansını da yakın takibe aldı. Mevcut milletvekillerinin kendi seçim bölgeleri başta olmak üzere seçimlerde nasıl çalışmalar yaptığı, teşkilatla uyumlu olup olmadığı gibi sorulara yanıt aranacak. Ayrıca milletvekili seçimlerindeki ilin oy oranı ile yerel seçimlerdeki oy oranındaki artış ve düşüş nedeniyle karşılaştırılacak. Bu azalmanın faturası da yansıyacak.


STRATEJİ HEYETİNE DE İNCELEME

Öte yandan kampanya dönemi için oluşturulan strateji ekibi de değerlendirmeye tabi tutulacak. Seçim kampanyası, seçimde kullanılan slogan ve müzikler, söylemler bu ekip tarafından belirlenmişti. Strateji heyetinin artı ve eksileri de incelenecek başlıklar arasında yer alıyor. Strateji heyetinin yerel seçimlere yönelik etkisi rapor haline getirilecek.


#politika
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