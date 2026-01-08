Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi asfaltta rekor kırdı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım ve altyapı çalışmalarıyla dikkat çekici bir başarıya imza attı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 2024–2025 yılları arasında gerçekleştirilen sıcak asfalt, dolgu ve yarma çalışmalarıyla Şanlıurfa’da ulaşım altyapısı adeta yeniden şekillendi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar toplam 1 milyon 500 bin metrekare sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek önemli bir rekor kırıldı. İlçelere göre asfalt, dolgu ve yarma miktarlarının yer aldığı resmi verilere göre; il genelinde 1 milyon 500 bin metrekare asfalt, 868 bin 694 metreküp dolgu ve 1 milyon 840 bin 981 metreküp yarma çalışması yapıldı.

İLÇELERDE YOĞUN ÇALIŞMA

Asfalt seriminde en yüksek rakamlar Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde kaydedildi. Karaköprü’de 322 bin 775 metrekare, Haliliye’de 249 bin 305 metrekare, Eyyübiye’de ise 227 bin 745 metrekare asfalt serimi yapıldı. Bunun yanı sıra Siverek, Viranşehir, Suruç ve Ceylanpınar gibi ilçelerde de önemli ölçüde yol çalışmaları tamamlandı.

Dolgu ve yarma çalışmalarında da özellikle Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçeleri öne çıktı. Bu çalışmalar sayesinde hem yeni yol güzergâhları açıldı hem de mevcut yollar daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

STRATEJİK GÜZERGÂHLAR TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları yalnızca rakamlarla sınırlı kalmadı; kentin ulaşımını rahatlatacak stratejik noktalar da kısa sürede tamamlandı.

Bu kapsamda; Asri Mezarlık Yolu, Şanlıurfa Şehir Hastanesi Bulvarı ve bağlantı yolları, Kadıkendi Mahallesi Mobilyacılar Sitesi bağlantı yolu, Büyükhancağız ve Akçamesçit mahallelerini birbirine bağlayan 6030. Cadde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

KAMULAŞTIRMA VE YENİ YOLLAR

Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe ve Mehmetçik Mahallelerinden geçen Şehit Orhan İrkarlı Caddesi üzerinde bulunan yapılar kamulaştırılarak yıkıldı, ardından asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Bu sayede bölgedeki trafik akışı önemli ölçüde rahatladı.

Halfeti ilçesine bağlı Yukarıgöklü Mahallesi’nde asfaltlama çalışmaları tamamlanırken, Suruç’ta Mızar, Remil ve Karayolu caddeleri başta olmak üzere birçok önemli arter sıcak asfaltla buluşturuldu.

ÇEVRE YOLLARI VE ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde çevre yolu niteliği taşıyan 121. Cadde’nin asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Eyyübiye ilçesi Kadıkendi Mahallesi’nde bulunan ve çok sayıda kooperatif tarafından yoğun olarak kullanılan 8728. Cadde de asfaltlanarak modern bir görünüme kavuşturuldu.

Öte yandan, Şehit Orhan İrkarlı Caddesi’nin Azerbaycan Bulvarı’na bağlantısını sağlamak amacıyla yürütülen terasman çalışmaları devam ederken, Birecik ilçesi Meydan Mahallesi’ndeki Dr. Abdulkadir Erdil Caddesi’nde sürdürülen terasman çalışmalarının tamamlanmasıyla Birecik Devlet Hastanesi’ne ulaşım için ikinci bir alternatif yol oluşturulacak. Bu yeni güzergâh sayesinde bölgedeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Siverek’te yapımı süren Çevre Yolu Projesi de hızla ilerliyor. 4,6 kilometrelik yolda sıcak asfalt serimi tüm hızıyla sürerken, tamamlandığında şehir trafiğine büyük nefes aldıracak.