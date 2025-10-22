Yeni Şafak
Şanlıurfa'da 37 ruhsatsız silah ele geçirildi: 3 gözaltı

22/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Şanlıurfa’da emniyet ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 37 ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde emniyet ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında bir kısmı demonte halde olan 37 adet ruhsatsız tabanca, 131 adet şarjör, 20 adet işleme tabi tutularak ucu açılmış namlu, 30 adet ucu kapalı namlu, 8 adet fişek, çok sayıda atölye malzemesi, çok sayıda çeşitli ebatlarda silah parçası ele geçirildi.

Operasyonda olayla ilgili 3 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



