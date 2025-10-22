Şanlıurfa’da 37 ruhsatsız silah ele geçirildi: 3 gözaltı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde emniyet ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında bir kısmı demonte halde olan 37 adet ruhsatsız tabanca, 131 adet şarjör, 20 adet işleme tabi tutularak ucu açılmış namlu, 30 adet ucu kapalı namlu, 8 adet fişek, çok sayıda atölye malzemesi, çok sayıda çeşitli ebatlarda silah parçası ele geçirildi.