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Şanlıurfa'da Beyazgül'e saldıranlar CHP'li çıktı

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Türkiye on binlerce vatandaşını kaybetti. 11 ili etkileyen depremler sonrası devlet, afetin yaralarını sarmak adına tüm imkanlarıyla sahaya indi. Ancak başını CHP'lilerin çektiği bazı muhalif kesim deprem üzerinden algı operasyonlarına girişerek iktidarı kötülemek için türlü türlü provokasyona imza attı. Söz konusu provokatörler Şanlıurfa'yı vuran sel felaketinde de ortaya çıktı. Kurtarma çalışmalarını yerinden takip etmek için sahaya inen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bazı şahısların provokasyonu ile karşılaştı. Provokatörlerin, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ve CHP’nin Şanlıurfa eski il başkanı Ahmet Budak ile beraberindeki diğer CHP’liler olduğu ortaya çıktı.

23:34 . 15/03/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül.

Türkiye’yi yasa boğan depremden etkilenen Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış, sel felaketine neden oldu. Şanlıurfa’da 12, Adıyaman’da ise 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da alt geçitte mahsur kalan vatandaşları çıkarma çalışmalarını yerinden takip etmek için bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bazı şahısların mukavemeti ile karşılaştı. Beyazgül’e fiziki saldırıda bulunmaya çalışan şahısları polis engelledi.

CHP medyasının 'afetzede' dediği şahıslar CHP'li çıktı

CHP medyası tarafından Beyazgül’e saldıranlar, “afetzede vatandaşlar” şeklinde servis edilse de provokasyonun arkasından yine CHP çıktı.

Beyazgül’e saldıranların, halkı provoke etmek için gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ve CHP’nin Şanlıurfa eski il başkanı Ahmet Budak ile beraberindeki diğer CHP’liler olduğu tespit edildi.

Belediye başkanına fiziki saldırı için koruma polislerini aşmaya çalışan CHP’liler, sonuç alamayınca da başka bir yalana sarıldı.

"Bize silah çekiyorlar" yalanıyla provokasyon girişimi

Halkı galeyana getirmek isteyen CHP’liler, Beyazgül bölgeden ayrılırken “Vatandaşa silah çektiler” diye bağırmaya başladı.

Yine CHP medyası ve sosyal medya trolleri, “Beyazgül’ün korumaları vatandaşa silah çekti” diyerek provokasyona girişti.

Ancak, olay anına ait görüntülerde, koruma polislerinin fiziki saldırılara engel olmak için çabaladıkları ve herhangi bir şekilde silah çekmedikleri açıkça görülüyor.


Şanlıurfa'da sel felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da sel felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Tvnet yayınına bağlanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şehrin birçok yerini sel bastı, dereler taştı. Kayıp ihbarları var ama teyit edemiyoruz" açıklamasında bulundu. Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Abide Köprülü Kavşağının alt geçidindeki hafif ticari araçtan da 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kentteki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu. Adıyaman'da ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla felakette can kaybı 14'e yükseldi.

#Şanlıurfa
#sel felaketi
#CHP
#provokasyon
#Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
1 saat önce
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Şanlıurfa'da Beyazgül'e saldıranlar CHP'li çıktı
ÖZET | Napoli-E.Frankurt: 3-0
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