Şanlıurfa'da bulunan patlamamış top mermisi imha edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çiftçinin tarlasında bulduğu patlamamış top mermisi, bomba imha ekiplerince fünye ile etkisiz hale getirildi. Mühimmatı fark eden çiftçi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek ekiplerin sevk edilmesini sağladı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürdüğü sırada bulunan mühimmat imha edildi.
Kırsal Yoğunca Mahallesi'nde traktörle tarlasını süren İrfan Baytok, pulluğa takılan metali fark etti.
Metali tarlanın dışına çıkaran Baytok, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde mühimmatın patlamamış 115 mm'lik top mermisi olduğu belirlendi.
Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarınca güvenli alana çıkarılan top mermisi, fünye ile imha edildi.