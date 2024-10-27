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Şanlıurfa'da komşular arasında taşlı sopalı kavga: 11 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da komşular arasında taşlı sopalı kavga: 11 kişi yaralandı

18:4627/10/2024, Pazar
AA
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Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı komşu kavgasında kan döküldü.
Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı komşu kavgasında kan döküldü.

Şanlıurfa'da bir apartman önünde komşular arasında tartışma başladı. Sebebi bilinmeyen tartışma, diğer aile bireylerinin de katılması sonucu kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.

Ayvanat Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünde komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışma, bir süre sonra diğer aile fertlerinin de karışmasıyla taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kavgada yaralanan 11 kişi, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, mahalle ve hastanede önlem aldı.



#Kavga
#Siverek
#Şanlıurfa

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