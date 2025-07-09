Şanlıurfa'da otomobilin motor kısmında 65 tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şanlıurfa gişeleri civarında durdurup arama yaptı.