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Şanlıurfa'da otomobilin motor kısmında 65 tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'da otomobilin motor kısmında 65 tabanca ele geçirildi

09:149/07/2025, Çarşamba
AA
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Arşiv.
Arşiv.

Şanlıurfa'da bir otomobilin motor bölümünde ruhsatsız 65 tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şanlıurfa gişeleri civarında durdurup arama yaptı.

Otomobilin motor kısmını kontrol eden ekipler, çuvallara yerleştirilmiş 65 tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi buldu.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

#Kaçakçılık
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