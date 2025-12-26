Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele devam ediyor. Narkotik ekipleri tarafından tespit edilen şüpheli şahıslara ve adresline yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların üzerlerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 3 bin 234 adet sentetik hap ele geçirildi.