Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

11:5326/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
IHA
Ele geçirilen uyuşturucular.
Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 3 bin 234 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele devam ediyor. Narkotik ekipleri tarafından tespit edilen şüpheli şahıslara ve adresline yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların üzerlerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 3 bin 234 adet sentetik hap ele geçirildi.


Operasyon kapsamında 1 şahıs uyuşturucu madde kullanma fiili nedeniyle, 1 şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak fiilinden gözaltına alındı.

#Şanlıurfa
#asayiş
#uyuşturucu
