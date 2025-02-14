ŞANPER A.Ş.'de istihdam edilecek 237 personel kura ile belirlendi

Mehmet Kasım Gülpınar’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından bazı birimlerde istihdam edilecek personel alımlarını şeffaflık ve adalet ilkeleriyle noter huzurunda gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu defa da iştiraki ŞANPER A.Ş.’nin alımını yapacağı 237 işçi için kura çekilişi düzenledi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Konferans Salonu’nda düzenlenen kura çekim programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım, Genel Sekreter Nihat Karabiber ve iş başvurusu yapan vatandaşlar katıldı.





ŞANPER A.Ş.’ye alınacak 237 beden işçisi alımı için bir süre önce açılan ilana, 42 bin 767 kişi başvuruda bulunmuştu. 6. Noter huzurunda yapılan kura çekilişi sonucunda, ŞANPER bünyesinde çalışacak 237 isim belirlendi.





İşçi alımlarının gerçekleştiği kura çekiminde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, şeffaf ve adaletli işçi alımına vurgu yaptı.





Görev süresinin sonuna kadar adaletli olarak kalmaya gayret edeceğini belirten Başkan Gülpınar,“Her vatandaşımıza eşit fırsat sunma kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Şehrimizin kalkınmasına katkı sunacak, hizmet kalitemizi daha da ileriye taşıyacak yeni çalışma arkadaşlarımızı belirlemek için noter huzurunda kura çekimimizi gerçekleştireceğiz. ŞANPER A.Ş. üzerinden gerçekleştirdiğimiz personel alım sürecimiz, her başvuru en şeffaf şekilde ve adil bir yaklaşımla değerlendirildi. Bu sürecin en güzel örneği, hazırlanan kapsamlı tablo ve bugün burada noter huzurunda gerçekleştireceğimiz kura çekimi olacak” dedi.





Başkan Gülpınar, toplam 48 bin 943 başvurunun alındığını, geçerli başvuru sayısının 42 bin 767 olarak belirlendiğini belirterek, başvuranların 7 bin 504’ü kadın, 35 bin 263’ü erkek olup yaş ortalamasının da 29 olduğunu söyledi.

BAŞKAN GÜLPINAR: “YANLIŞ İLİKLENEN DÜĞMEYİ DÜZELTMEYE GELDİK”

Şu anda bir sistem, yöntem ve metot geliştirmeye çalıştıklarını ve kurallara uygun hareket etmeye özen gösterdiklerini dile getiren Gülpınar, “Ne yazık ki, bazı kişiler bu durumu anlamamakta ısrar ediyor. Ancak şunu netleştirelim: Düğme baştan yanlış iliklenmişti ve biz şimdi bunu doğru şekilde iliklemek için buradayız. Bize bu görev verildi, biz de sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Kurallara tamamen uygun bir şekilde ilerleyeceğiz ve tüm uygulamalarımızda bu prensip doğrultusunda hareket edeceğiz” diye ifade etti.





“İLK DEFA BU KADAR ADALETLİ VE ŞEFFAF BİR KURA YAPILIYOR”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü;

"Bu alımı İŞKUR’a bildirip kura yapmadan da gerçekleştirebilirdik. Ancak, ilan sadece 2 gün süreyle yayımlandığı için birçok kişi 'Bizim haberimiz olmadı' diyerek itiraz etti. Başvuru sayısı 913'tü. Biz de dedik ki; 'Eğer böyle bir durum varsa, biz yangından mal kaçırmıyoruz. Kimsenin haberi olmamışsa, o zaman herkesin haberi olsun diye başvuru süresini uzattık.' Sonuç olarak 48-49 bin başvuru alındı. Bunu sizin için yaptık. Benim bu memlekette 237 tane tanıdığım yok mu? İstesem, 237 tanıdığımı bu listeye yazıp işi kapatabilir miydim? Böyle mi düşünüyorsunuz? Buna rağmen hâlâ şaibe yaratmaya çalışanlar var. Belediye personel alımında belki de ilk defa bu kadar adaletli ve şeffaf bir kura yapılıyor. Bunlar tamamen sizler için yapılıyor, adaletin sağlanması, hak ve hukukun yerini bulması için. Herkes, hak ettiği şekilde istihdam edilsin diye gayret ederken, birileri kendi kafasına göre şaibe yaratmaya çalışıyor. Artık bu anlayıştan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Eğitici öğretici alımına yönelik de konuşma yapan Gülpınar, “Daha önce Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla görevlendirilen ancak artık belediyemize tahsis edilmeyen eğitici öğreticiler için geçici istihdam sağlanacaktır. Bu kapsamda resim öğretmenliği, özel eğitim ve bakır rölyef branşlarında kura çekimi gerçekleştirilecektir. Resim Öğretmeni Alanında 6 Başvuru Üzerinden 4 Kişi, Özel Eğitim Alanında 2 Başvuru Üzerinden 1 Kişi, Bakır Rölyef Alanında İse 2 Başvuru Üzerinden 1 Kişi İstihdam Edeceğiz… Bilindiği üzere eğitici öğretici alanında 68 kişi için ilana çıkmıştık. Fakat 3 alanda; resim öğretmeni, bakır rölyef ve özel eğitim üzerinden kura yapacağız. Bunun Nedeni İse Çini, Keman, Kâğıt Rölyef, Seramik, Ahşap Oymacılığı, Wuşhu, Teship, Kick Bocks, Dart, Tenis eğitmeni gibi 33 farklı alanda başvuru sayısının talep sayısı ile eşit olmasıdır” dedi.

“İSTİHDAM SÜRECİNİ TİTİZLİKLE YÖNETİYORUZ”

Gülpınar, Şanlıurfa’nın büyüme ve kalkınma yolculuğunda, her bir vatandaşımızın emeğinin değerli olduğunu bilerek, istihdam süreçlerini titizlikle yönettiklerini vurgulayarak, “Adalet, mülkün temelidir.” sözünün rehberliğinde, her adımımızda eşit fırsatlar sunma gayreti içerisindeyiz.

Bizler, her vatandaşımızın refahını gözeten, fırsat eşitliğini önceleyen bir belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” anlayışıyla çıktığımız bu yolda, siz değerli vatandaşlarımızın hayatına katkı sunacak her adımı atmaktan gurur duyuyoruz.

Bu kapsamda, bugün kura sonucu ismi çıkan arkadaşlarımızın, memleketimize en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyorum. Onlara yeni görevlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.





Kura çekim töreninde hemşerilerinin heyecanına ortak olarak ilk kurayı çeken Başkan Gülpınar, “Bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, kura çekimimizin tüm adaylarımıza eşit, adil ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.



