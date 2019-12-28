Şantaj ve tehdit araştırılsın

Yavaş’ın avukatlık yaptığı dönemde sahte senetle iki kez tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla “Görevi kötüye kullanmak” ve senedi veren Necmettin Kesgin’e çok sayıda mesaj göndermesiyle ilgili “Kişilerin huzur ve sükununu bozmak” suçlarından yargılandığı davanın üçüncü celsesi dün görüldü. Kesgin’in avukatı Özgür Ilgaz, dava konusu mesajların Yavaş tarafından kabul edildiğini belirterek, bunların şantaj ve tehdit içerdiğini, soruşturmanın bu yönde genişletilmesini istedi. Mahkeme, soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddine karar vererek davayı erteledi.

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