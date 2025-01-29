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Şantiyede ısıtma kazanı patladı: Ölü ve yaralılar var

Şantiyede ısıtma kazanı patladı: Ölü ve yaralılar var

21:2729/01/2025, Çarşamba
DHA
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı bölümde ısıtma kazanı patladı. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi de yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı alanda bulunan ısıtma kazanının patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi de yaralandı.

Olay, saat 15.45'te Örnekkent Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçilerin kaldığı koğuşların bulunduğu alandan henüz bilinmeyen nedenle ısıtma kazanı patladı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 11 işçinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi ile Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bir işçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


#İzmir
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