Sapkınlığa karşı aile dayanışması

LGBT propagandası ve dayatmasına karşı duran 200’den fazla sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Büyük Aile Platformu, 17 Eylül’de Saraçhane’de buluşacak. Büyük Aile Buluşması adıyla yapılacak etkinliğin detayları hakkında bilgi veren Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, “LGBT bireylerine değil, LGBT propagandasına ve dayatmasına karşıyız” dedi.





150 BİN İMZA TOPLANDI

Yaklaşık 1 yıldır faaliyet gösteren platformun aileyi ifsat eden konularla mücadele ettiğini anlatan Eryılmaz, LGBT dernek ve vakıflarının kapatılması ve bununla ilgili kanun değişikliği talebiyle bir yıl önce bazı STK’ların 150 bin imza topladığını anlattı. LGBT propagandasının yasaklandığı hukuki bir zemine ulaşmak için çalıştıklarını söyleyen Eryılmaz, bu imzalarla TBMM’ye sunulan bir dilekçenin Meclis’in gündemine gelebileceğini kaydetti.





YATAK ODASINI SOKAĞA İNDİRMEYİN!

Gençlerin bireysel hak ve özgürlükleri vurgulayıp “LGBT’lilerin yaşam hakkı yok mu?” diye sorduklarını anlatan Eryılmaz, “Bunların yaşam hakkını ellerinden alan yok ki. Onların yaşam tarzlarını, yatak odalarını sokağa indirmelerini istemiyoruz. Bunun topluma özendirilmesine, topluma tavsiye edilmesine, gençlerimizin gözüne sokulmasına, medyada, dijital platformlarda, sosyal medyada bunun teşvik edilmesine, bunun propagandasına karşıyız. Bu propagandanın yasaklandığı birçok ülke var. Bizim ülkemizde de yasaklanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.





MAHALLE BASKISINA DÖNÜŞTÜ

Eşcinselliğe ilişkin dayatmanın iş, sanat, spor, medya ve film sektörü gibi pek çok alana yayıldığını aktaran Eryılmaz, “Gökkuşağı kol bandı takmadı diye bir oyuncu kadro dışı bırakılabiliyor. Akademisyenler bu konuda tez hazırlayamıyor. Psikologların, psikiyatrların olumsuz bir şey konuştuklarında belgelerinin, profesörlük unvanlarının ellerinden alınabiliyor. İşte tüm bunlar birer dayatmadır” ifadelerini kullandı.





Stk’lar yardımcı olmaya çalışıyor

Bireyleri içine düştükleri bu durumdan kurtarmak için uğraş verdiklerini anlatan Eryılmaz, “LGBT bireylerine değil, LGBT propagandasına ve dayatmasına karşıyız. Bu bireyleri, içine düştükleri durumlardan kurtarmak için kurulmuş Büyük Aile Platformu bünyesinde birçok sivil toplum kuruluşumuz var. Bunlar aile danışmanlık merkezleri ile bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çünkü bu insanların içinde bulundukları durum zaten onları intihara götürüyor. Biz, bu insanları kurtarmak istiyoruz” dedi.





Aileler Saraçhane’de buluşuyor

Aileler 17 Eylül 2023 Pazar ise 200 STK’nın desteği ile Saraçhane’de Fatih Anıt Parkı’nda ikinci kez toplanacaklarını bildirdi.



