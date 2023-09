İstanbul'da LGBT sapkınlığına karşı 'Büyük Aile Buluşması' düzenlenecek

Açıklamada, on binlerce insanın ailesiyle birlikte katılması beklenen buluşmanın saat 15.00'te başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, bu yıl da uzmanların konuşmalarıyla başlayacak buluşmanın on binlerce insanın sessiz yürüyüşünün ardından Beyazıt Meydanı'ndaki basın açıklamasıyla sona ereceği bildirildi.

15 vakıf ve derneğin kurucusu olduğu Büyük Aile Platformu'nun üyelerinin her geçen gün arttığına işaret edilen açıklamada, 200'den fazla vakıf ve derneğin üye olduğu platforma, 2023 sonuna kadar 1000 sivil toplum kuruluşunun üye olmasının hedeflendiği ifade edildi.

"Çağrılarımızı her mecrada dile getiriyoruz"

Eryılmaz, "Geçtiğimiz yıl Saraçhane'de tek bir nefret söyleminde bulunulmamış ve sonrasında tek bir hukuki problem yaşanmamıştır. Buna yağmur altında oradan ayrılmayan 35 bin insan şahittir. Dileyenler de buluşmanın kayıt görüntülerini izleyip şahit olabilirler. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gerekli tedbirleri alıyoruz. Milletimizin sağduyusu ile bu yıl da tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyarken provokasyonlara gelinmemesi için çağrılarımızı her mecrada dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tehdidin boyutu Batı'dan fonlanan derneklerin faaliyetleriyle her geçen gün artmakta"

"Geçtiğimiz 1 yıllık süreçte, toplumumuzda bu propagandaya karşı duyarlılık artmış ancak Batı'dan yükselen LGBT yangını da katlanarak her yanı sarmıştır. Bu tehdidin boyutu ülkemizde Batı'dan fonlanan ve LGBT propagandasını yayan derneklerin faaliyetleri sebebiyle her geçen gün artmaktadır. Bu yangının fitili, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden ateşlenmektedir. Bu tehdidin evlerimize gelmesi de an meselesidir. Bu ateş kapınıza dayandığında siyasi tercihinize, meşrebinize, inancınıza, yaşam tarzınıza bakmadan ailenizi yakıp geçecektir. Dolayısıyla bugün bizler, bu yangının evlerimize düşmemesi için hep birlikte bir duruş göstermek zorundayız."