‘LGBT’ uygulamalara da bulaştı

Dünya genelinde ücretsiz erişim sağlanabilen fal ve arkadaşlık platformları, çocuklar ve gençler için mayınlı arazi gibi. Uzmanlar, herhangi bir yaş sınırlaması olmadan elektronik posta adresi ya da sosyal medya hesapları üzerinden üye olunan uygulamaların zararlı ve ahlaka aykırı içerikleri konusunda ebeveynleri uyarıyor. Özellikle son yıllarda popüler olan Faladdin, Slowly, Facebook, Instagram, Tinder gibi uygulamaların milyonlarca kullanıcısı bulunuyor.





İLK FACEBOOK BAŞLATTI

2 milyar aşan kullanıcı sayısına sahip olan Facebook ‘Kadın’ ve ‘Erkek’ seçeneğinin yanına ‘Özel’ seçeneğini de ekledi. ‘Özel’i seçen kişiler altta açılan yeni pencerede ‘lezbiyen’, ‘gay’, ‘biseksüel’, ‘trans ve ‘interseks’ gibi ifadeleri seçebiliyor. Facebook’a bağlı sosyal mecra Instagram da profil bilgileri için açtığı kısımda farklı cinsiyet seçeneklerine yer veriyor. Örneğin kişi profiline ‘They’ ‘Them’ gibi İngilizce zamirleri ekleyerek cinsiyetsiz olduğunu ifade edebiliyor.





37 ‘CİNSİYET’ SUNULUYOR

Dünya çapında kullanımda olan çöpçatanlık uygulaması Tinder da kullanıcılarına ‘Kadın’ ve ‘Erkek’ seçeneklerinin yanı sıra ‘İkili cinsiyetin dışında’ seçeneği ile 37 farklı ‘cinsiyet’ sunuyor. 5 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan fal bakma uygulaması Faladdin de cinsiyet seçenekleri arasında daha önce ‘Diğer’ olan ifade ‘LGBTQ+’ ile değişti. Kullanıcıların ‘mektup’ alışverişi yapmasına olanak tanıyan bir coğrafi sosyal ağ uygulaması olan Slowly ise ‘Kadın’ ve ‘Erkek’ seçenekleri dışında ‘İki değerden değil’ seçeneği sunarak başka bir cins belirtilmesini istiyor.



