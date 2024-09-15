Saraçhane'de dev buluşma: 7'den 70' herkes LGBT sapkınlığına dur demek için meydanlara indi

Saraçhane'de dikkat çeken pankartlar
- LGBT kirli elerini çocukların üzerinden çek
- Anne+Baba+Çocuk= Aile
- Toplumsal çürümenin karşısında ailene sahip çık
- Kulak ver bu sese aile hedefte
- Değerlerimizle değerliyiz, ailenden vazgeçme
- Dursun bu hayasızca akın
- Aileyi korumak milli güvenlik meselesidir
- Sosyokültürel teröre dur de
- Ailemize anayasal koruma istiyoruz
- Aileye savaş açanlara geçit verme
- Aile hedefte başını çevirme
- Çocuklar için sesini yükselt"
Mesut Özil de çağrı yapmıştı
Mitinge çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verirken ünlü futbolcu Mesut Özil de sosyal medya hesabından mitinge katılma çağrısı yaptı.
“Dursun Bu Hayasızca Akın”
Aralarında Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, İstanbul Aile Vakfı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, TÜGVA ve Türkiye Gençlik Birliği’nin olduğu 400 STK’nın oluşturduğu Büyük Aile Platformu birincisini 2022 yılında “LGBT Propagandasına Dur De” başlığıyla, ikincisini 2023 yılında “Çocuklarımız, Ailemiz, İnsanlık İçin” başlığıyla gerçekleştirdiği buluşmanın bu yıl ise “Dursun Bu Hayasızca Akın” başlığıyla üçüncüsünü gerçekleştirmek için Saraçhane'de buluştu.