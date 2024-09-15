Saraçhane'de dev buluşma: 7'den 70' herkes LGBT sapkınlığına dur demek için meydanlara indi

Sapkın LGBT propagandası ve dayatmasına karşı aileyi korumak için bir araya gelen 400 farklı derneğin oluşturduğu Büyük Aile Platformu Saraçhane Meydanı'nda buluştu.

Sapkın LGBT propagandası ve dayatmasına karşı aileyi korumak için bir araya gelen 400 farklı derneğin oluşturduğu Büyük Aile Platformu Saraçhane Meydanı'nda buluştu.

Büyük Aile Platformunca 'Dursun Bu Hayasızca Akın' sloganıyla LGBT propagandası ve dayatmasına karşı düzenlenen 'Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş', Fatih'teki Saraçhane Anıt Parkı'nda başladı.

Büyük Aile Platformunca 'Dursun Bu Hayasızca Akın' sloganıyla LGBT propagandası ve dayatmasına karşı düzenlenen 'Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş', Fatih'teki Saraçhane Anıt Parkı'nda başladı.

Büyük yürüyüş başladı. 7'den 70'e herkes aile yapısını korumak ve LGBT sapkınlığına dur demek için bir araya geldi.

Büyük yürüyüş başladı. 7'den 70'e herkes aile yapısını korumak ve LGBT sapkınlığına dur demek için bir araya geldi.

LGBT sapkınlığına karşı farkındalığın artması ve aile kurumunun korunması için yapılan sessiz yürüyüşte dikkat çeken pankartlar yer aldı.

LGBT sapkınlığına karşı farkındalığın artması ve aile kurumunun korunması için yapılan sessiz yürüyüşte dikkat çeken pankartlar yer aldı.

Mitinge çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verirken ünlü futbolcu Mesut Özil de sosyal medya hesabından mitinge katılma çağrısı yaptı.

Çocuklarımız için, ailemiz için, geleceğimiz için Büyük Aile Buluşmasına davetlisiniz. #DursunBuHayasızcaAkın https://t.co/J9K76pdCMK

Aralarında Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, İstanbul Aile Vakfı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, TÜGVA ve Türkiye Gençlik Birliği’nin olduğu 400 STK’nın oluşturduğu Büyük Aile Platformu birincisini 2022 yılında “LGBT Propagandasına Dur De” başlığıyla, ikincisini 2023 yılında “Çocuklarımız, Ailemiz, İnsanlık İçin” başlığıyla gerçekleştirdiği buluşmanın bu yıl ise “Dursun Bu Hayasızca Akın” başlığıyla üçüncüsünü gerçekleştirmek için Saraçhane'de buluştu.