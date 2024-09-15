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Saraçhane'de dev buluşma: 7'den 70' herkes LGBT sapkınlığına dur demek için meydanlara indi

LGBT sapkınlığı tüm dünyada hızla yayılırken LGBT propagandası ve dayatmasına karşı aileyi korumak için bir araya gelen 400 farklı derneğin oluşturduğu Büyük Aile Platformu yeniden meydanlara indi. 7'den 70'e herkesin akın ettiği "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş" başladı. İstanbul'da binlerce kişi, 'Dursun Bu Hayasızca Akın' sloganıyla düzenlenen Büyük Aile Buluşması'na katılıyor.

Seda Ekinci
15:30 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 16:04 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
LGBT sapkınlığına karşı Büyük Aile Buluşması
LGBT sapkınlığına karşı Büyük Aile Buluşması
Sapkın LGBT propagandası ve dayatmasına karşı aileyi korumak için bir araya gelen 400 farklı derneğin oluşturduğu Büyük Aile Platformu Saraçhane Meydanı'nda buluştu.

İstanbul'da 7'den 70'e binlerce kişi, 'Dursun Bu Hayasızca Akın' sloganıyla düzenlenen Büyük Aile Buluşması'na katılıyor.
Büyük Aile Platformunca 'Dursun Bu Hayasızca Akın' sloganıyla LGBT propagandası ve dayatmasına karşı düzenlenen 'Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş', Fatih'teki Saraçhane Anıt Parkı'nda başladı.
Akademisyen, sanatçı, sporcu ve yazarların selamlama konuşmalarını yapmalarının ardından katılımcılar, Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na doğru Büyük Aile Yürüyüşü'nü gerçekleştirecek..
Büyük yürüyüş başladı. 7'den 70'e herkes aile yapısını korumak ve LGBT sapkınlığına dur demek için bir araya geldi.

Saraçhane'de dikkat çeken pankartlar

LGBT sapkınlığına karşı farkındalığın artması ve aile kurumunun korunması için yapılan sessiz yürüyüşte dikkat çeken pankartlar yer aldı.
İşte sapkınlığa karşı tepki gösterilen o pankartlar;
  • LGBT kirli elerini çocukların üzerinden çek
  • Anne+Baba+Çocuk= Aile
  • Toplumsal çürümenin karşısında ailene sahip çık
  • Kulak ver bu sese aile hedefte
  • Değerlerimizle değerliyiz, ailenden vazgeçme
  • Dursun bu hayasızca akın
  • Aileyi korumak milli güvenlik meselesidir
  • Sosyokültürel teröre dur de
  • Ailemize anayasal koruma istiyoruz
  • Aileye savaş açanlara geçit verme
  • Aile hedefte başını çevirme
  • Çocuklar için sesini yükselt"

Mesut Özil de çağrı yapmıştı

Mitinge çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verirken ünlü futbolcu Mesut Özil de sosyal medya hesabından mitinge katılma çağrısı yaptı.

“Dursun Bu Hayasızca Akın”

Aralarında Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, İstanbul Aile Vakfı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, TÜGVA ve Türkiye Gençlik Birliği’nin olduğu 400 STK’nın oluşturduğu Büyük Aile Platformu birincisini 2022 yılında “LGBT Propagandasına Dur De” başlığıyla, ikincisini 2023 yılında “Çocuklarımız, Ailemiz, İnsanlık İçin” başlığıyla gerçekleştirdiği buluşmanın bu yıl ise “Dursun Bu Hayasızca Akın” başlığıyla üçüncüsünü gerçekleştirmek için Saraçhane'de buluştu.



#Saraçhane Meydanı
#LGBT
#Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş
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